9月7日、中山競馬場で行われた秋華賞トライアル・紫苑ステークス（G3・芝2000m）は、7番人気の伏兵ケリフレッドアスクがしぶとく逃げ切って重賞初制覇を飾った。このレースの1〜3着馬には秋華賞への優先出走権が与えられる。

紫苑S、勝利ジョッキーコメント

1着 ケリフレッドアスク

西塚洸二騎手

「勝てて良かったです。先行力のある馬なのでそれを生かして、今回あまり人気はしなかったんですけども、2000mという条件もすごくこの馬には向いてるかなと思っていたので、逃げて勝てて良かったなと思います。3歳の今年のはじめ頃はまだちょっと幼さが目立つ面が多かったんですけども、レースを使っていくごとに良化してきましたので、これからもっともっと成長すると思いますし、これからに期待したいなと思います。まだ馬自身は発展途上なので、古馬になった方が馬の良さが分かってくると思うので、今後に期待したいです。こうして初めて重賞を勝たせてもらえて、廣崎オーナーや藤原調教師、厩舎スタッフ関係者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも応援よろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月7日、中山競馬場で行われた11R・紫苑ステークス（G2・3歳オープン・芝2000m）は、西塚洸二騎乗の7番人気、ケリフレッドアスク（牝3・栗東・藤原英昭）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のジョスラン（牝3・美浦・鹿戸雄一）、3着に4番人気のダノンフェアレディ（牝3・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:59.1（良）。

1番人気で北村友一騎乗、リンクスティップ（牝3・栗東・西村真幸）は、8着敗退。

紫苑S・ケリフレッドアスクと西塚洸二騎手

西塚洸二騎乗の7番人気、ケリフレッドアスクがしぶとく逃げ粘り、人馬ともに嬉しい重賞初制覇を飾った。道中はゆったりとした展開のスローに持ち込むと、直線ではしぶとく粘り込んだ。ゴール前ではジョスランが勢いよく迫ってきたものの、ケリフレッドアスクが際どく凌ぎ切った。

ケリフレッドアスク 9戦2勝

（牝3・栗東・藤原英昭）

父：ドゥラメンテ

母：ディープインアスク

母父：ディープインパクト

馬主：廣崎利洋

生産者：ASK STUD

【全着順】

1着 ケリフレッドアスク 西塚洸二

2着 ジョスラン C.ルメール

3着 ダノンフェアレディ 戸崎圭太

4着 キューティリップ 武藤雅

5着 エストゥペンダ 菅原明良

6着 サタデーサンライズ 大野拓弥

7着 テリオスララ 鮫島克駿

8着 リンクスティップ 北村友一

9着 サヴォンリンナ 吉田隼人

10着 マイスターヴェルク 横山和生

11着 セイキュート 津村明秀

12着 ドマーネ 石川裕紀人

競走中止 ロートホルン 横山典弘