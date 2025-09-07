9月7日、阪神競馬場で行われたG2・セントウルステークス（芝1200m）は8番人気の伏兵カンチェンジュンガの豪快な差し切りが決まった。このレースの1着馬にはスプリンターズステークスへの優先出走権が与えられる。2着にはG1馬のママコチャが入った。

セントウルS、勝利ジョッキーコメント

1着 カンチェンジュンガ

川田将雅騎手

「いい脚で届いてくれました。返し馬でいい馬だなと知れたので、それでこの馬らしく競馬してこようと思いました。前半はどうしてもこの馬にとっては忙しいので、なかなかポジションは取れませんでしたけど、その後はいいリズムで走れていたと思います。（最後の直線は）いい雰囲気で回ってこれましたので、手応えも十分に、ここから動いてくれるだろうという雰囲気でした。今日一戦乗っただけなので、全てを把握できたかどうか分かりませんが、ただ、とてもいい内容で今日走ることができたので、これはとても馬にとっても厩舎にとっても自信になる一戦だったと思いますので、無事に次に向かえればと思います。これから大きなレースがどんどん続いていきますし、G1も始まっていきます。まだまだ暑いのでそこに気を付けながら競馬を楽しんでもらえればと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月7日、阪神競馬場で行われた11R・セントウルステークス（G2・3歳上オープン・芝1200m）は、川田将雅騎乗の8番人気、カンチェンジュンガ（牡5・栗東・庄野靖志）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のママコチャ（牝6・栗東・池江泰寿）、3着に1番人気のトウシンマカオ（牡6・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。

セントウルSを勝利したカンチェンジュンガ (C)masamasa

川田将雅が初コンビで勝利へ導く

川田将雅騎乗の8番人気、カンチェンジュンガの豪快な差し切りが決まった。開幕週の阪神で前半は32秒台後半のハイラップ。その中を後方でじっくりと構えた。直線では先に抜け出したママコチャを目掛けて猛追。坂を駆け上がってからあっという間に突き抜けた。初コンビの川田騎手が勝利へ導き、同馬はこの勝利で重賞2勝目。

カンチェンジュンガ 20戦6勝

（牡5・栗東・庄野靖志）

父：ビッグアーサー

母：クェスタボルタ

母父：ノヴェリスト

馬主：幅田昌伸

生産者：サンバマウンテンファーム

【全着順】

1着 カンチェンジュンガ 川田将雅

2着 ママコチャ 岩田望来

3着 トウシンマカオ 横山武史

4着 テイエムスパーダ 松若風馬

5着 ショウナンザナドゥ 池添謙一

6着 アブキールベイ 吉村誠之助

7着 ヨシノイースター 内田博幸

8着 ティニア 高杉吏麒

9着 カルチャーデイ 坂井瑠星

10着 ウイングレイテスト 松岡正海

11着 ワンダーキサラ 太宰啓介

12着 レッドアヴァンティ 富田暁

13着 ジャスティンスカイ 荻野極

14着 グランテスト 団野大成

15着 モズメイメイ 国分恭介

16着 エコロジーク 田口貫太