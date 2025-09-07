9月7日、札幌競馬場で行われた5R・3歳未勝利（ダ1700m）で、浜中俊騎乗のドゥラエテルノがゴール前の激しい追い比べを制して待望の初勝利を飾った。直線では2頭が競り合う激しいデッドヒート。最後はクビの上げ下げでドゥラエテルノに軍配が上がった。

1着 ドゥラエテルノ

浜中俊騎手

「返し馬でダートは合うと感じました。キックバックを気にするところもありましたが、外に持ち出してからは上がっていって、2着馬をマークして行けました。後ろも離していますし、上のクラスでやれると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

9月7日、札幌競馬場で行われた5R・3歳未勝利（ダ1700m）は、浜中俊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノ（牡3・栗東・武幸四郎）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のホウオウサムレット（牡3・美浦・田中博康）、3着にハルフロンティア（牡3・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:46.2（稍重）。

2番人気で斎藤新騎乗、リドルトリガー（牝3・美浦・小島茂之）は、9着敗退。

2番人気で斎藤新騎乗、リドルトリガー（牝3・美浦・小島茂之）は、9着敗退。

ハナ差抜け出す

浜中俊騎乗の3番人気、ドゥラエテルノが大接戦のゴール前を制して、嬉しい初勝利を飾った。直線では2頭のマッチレースに。外から初ダートのドゥラエテルノが手応えよく抜け出しにかかるも2着馬も内で粘る展開に。最後はクビの上げ下げで、ドゥラエテルノに運が向いた。

ドゥラエテルノ 8戦1勝

（牡3・栗東・武幸四郎）

父：ドゥラメンテ

母：アイリスフィール

母父：ハービンジャー

馬主：インゼルレーシング

生産者：杵臼牧場