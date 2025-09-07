今週のうお座は「夢が叶うご褒美タイム」 12星座別・9/8〜14のラッキーデーと要注意デー

9/8（月）〜14（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：9日（火）は「人の魅力を見つける天才になれる」

牡羊座のあなたは、正直言ってちょっと苦手…って感じる人と、少し仲良くなれそうな星回りです。特に9日（火）は、人のよい部分を見つける天才になれます♪

また、本来の筋合いではないところでお金を使うことになりそうな予感です。特に14日（日）は、奢ってもらうのが筋な場合、遠慮しないようにしましょう。

💼 牡牛座：12日（金）は「全てのチャンスがあなたを待っている」

牡牛座のあなたは、仕事運が好調。12日（金）は、あらゆる準備が整い強烈なパワーを発揮できるでしょう。全てのチャンスが、あなたの登場を待っています☆

お財布の紐をぎゅっと閉めているつもりでも、いつの間にかこぼれてしまいそうなときです。10日（水）は、駄菓子などの小さな無駄遣いに気をつけましょう。

🤝 双子座：13日（土）は「素早いコミュニケーションが関係を深める」

双子座のあなたは、人間関係運が○。13日（土）は、素早いコミュニケーションで人間関係が深まります。既読マークよりも早く返信を届けることを目指せば、誰とでも仲良くなれます♡

さらに、めちゃくちゃ面白いと思っていたものに裏切られ、つまらないと思うものが大当たりの1週間です。12日（金）は、有料コンテンツの買い過ぎに注意しましょう。

🤝 蟹座：8日（月）は「人類を信じたくなる」

蟹座のあなたは、他人の温かみを感じることができるときです。8日（月）は、あまり親しくない人の優しさに触れて、人類をもっと信じたくなるでしょう。

メールの誤送信などの、うっかりミスに注意してください。特に11日（木）は、宛名周りを慎重に確認しましょう。

💼 獅子座：9日（火）は「脳内のイメージを実現できる」

獅子座のあなたは、仕事運が○。9日（火）は、脳内に描いたあらゆるイメージを実現できるときです。なりたい自分になるチャンスが舞い込んでくるので、一生懸命に頑張りましょう。

ですが、後でいいやと思っていた引換券の締め切りなどには十分注意してください。11日（木）は、うっかりミスで損をしてしまいそうです。

💼 乙女座：12日（金）は「やる気の高さに驚くかも」

乙女座のあなたは、仕事が好調な予感。12日（金）は、自分自身のあまりのやる気の高さにびっくりしてしまうかもしれません。思い立ったが吉日ですので、やりたいことはすぐやっちゃいましょう。

しかし、お金の面では思いがけず割高な買い物をしてしまいそうな星回りです。特に9日（火）のお買い物は、売り手が誠実かどうか、しっかり見極めるようにしましょう。

🤝 天秤座：13日（土）は「仲良くなりたい相手に連絡して」

天秤座のあなたは、人間関係運が○。13日（土）は、ちょっと遠くに感じている人との信頼関係を深めることができる日です。仲良くなりたい相手には積極的に連絡しましょう☆

一方で、仕事では情熱が空回りして、やりすぎになってしまう恐れがあります。12日（金）は、その作業が本当に求められているか、押しつけになっていないか、しっかりチェックしてください。

🤝 蠍座：11日（木）は「お人好しになりすぎないよう注意！」

蠍座のあなたは、やる気のアップダウンがジェットコースター級の1週間です。めんどくさいと思う日はサボっちゃいましょう。頑張れるときはまた来ますから♪

さらに、人間関係は基本的に充実しますが、他人を許し、受け入れすぎると疲れてしまいます。11日（木）はお人好しMAXな自分にならないように注意して♪

🎉 射手座：9日（火）は「長編エンタメの始めどき」

射手座のあなたは、秋の入り口の夜を、静かに読書して過ごしましょう。じっくり腰を据えて読むべき長編に取りかかるなら、9日（火）が始めどきです。

同時に、特売に吸い寄せられるようにして、うっかり高いものを買ってしまいそうな予感です。12日（金）は、買いたいものの価値をしっかり調べるようにしましょう。

💰 山羊座：12日（金）は「プレゼントをもらえる可能性が高まる」

山羊座のあなたは、物をもらえる運気が上昇します。特に12日（金）は、身近な人からも企業からも、プレゼントをもらえる可能性が高まりそうです。

また、なんとなく先送りにしたい仕事がたくさんありそうな1週間ですが、書類が自動で片付くことはありません。頑張らなければならないことは、10日（水）に気合入れて頑張ってください。

🤝 水瓶座：13日（土）は「友達に相談するのが吉」

水瓶座のあなたは、知らぬ間に人に本心を悟られる1週間です。13日（土）はお友達がよくわかってくれる星回りなので、相談事があるならこの日にしましょう。

さらに、お仕事での野望を叶えるための努力が評価されそうなときです。そのかわり12日（金）は、ちょっと大変なぐらい仕事を任されそうなので気をつけましょう。

💰 魚座：8日（月）は「夢が叶うご褒美タイム」

魚座のあなたは、8日（月）の満月に、夢が叶いそうです。これまで頑張ってきたことが完成して、少し気が抜けるかもしれませんが、それはご褒美タイムです。

また、もっともっと見たいドラマや、しっかり堪能したい映画があるはずなのに、猫がレンガの上をクルクル回る動画を見てしまいそうです。特に11日（木）は、エンタメの計画をしっかり練りましょう。

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

