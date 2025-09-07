夫のバッグからバイアグラ…「妊娠中の私を無視する夫」の怪しい行動【ママリ】

妊娠中に「浮気？」夫のバッグにバイアグラ

夫の行動について客観的に見て、どのよのうに感じるか意見が聞きたいです！



わたし31歳

夫34歳(バツイチ)

現在妊娠5ヶ月、結婚して1年弱です。

夫は前の奥さんとは離婚してから、お付き合いして結婚しました。

前の奥さんと結婚してる時から、夫のことはしっていますが、浮気もしないし奥さんのこと大好きって感じの方でした。



妊娠する前から、夫は会食が多い人でした。

会食の日は基本的に帰りが0時を超えますが、特に気にしていませんでした。特に遅い日は深夜3時を超える日も。

妊娠してから帰りが遅いことに不安を覚え、夫の携帯を見てしまいました。

浮気はしていなかったのですが、1つだけ気になるLINEがありました。

相手はおそらく大学生で、いつかの会食で行ったバーで知り合ったのかなと思います。

LINEは一方的に相手が送ってきて、夫は既読無視をしていましたが

夫は2～3回ほどだけ返信してました。

内容が、

相手「夫くん、本命彼女できちゃった～？」

夫「こんなに無視してるのに送ってくるのすごいね」

相手「だって夫くんイケメンだったから」

夫「それ明るいとこで見たら幻滅するやつ」

相手「そんなんお互い様」ここで夫が既読無視 出典：

qa.mamari.jp

パートナーのスマホから「怪しいやり取り」を見つけてしまったら、それを相手に問い詰めるかどうかとても迷ってしまいますよね。しかもそうしたやり取りを、夫が妻の妊娠中にしていたら、出産や育児に対する不安が増幅されてしまう気もします。この記事では、夫のスマホから女生徒の怪しいやり取りを見つけ、さらに彼のバッグからも浮気を疑う「怪しいもの」を見つけた投稿を紹介します。妊娠中の投稿者さんは夫の行動が「本当に怪しいものか」を知りたがっています。

夫には離婚歴があるという投稿者さん。彼が前の奥さんと結婚している時からの知り合いのようですが、彼は当時も奥さんを大事にしていたように見えたそうです。しかし、そもそも会食が多い生活のようで、今回もそんな会食をきっかけにしたと思える出会いがあったと投稿者さんは不安に思っています。

また別の日

相手「(すみません、ここはどのような内容だったか忘れました)」

夫「最近は仕事しかしてない、エロいことなんてご無沙汰」

この内容がわたしの誕生日(2月)に送られていました。



これ以降も相手からLINEは来てますが、夫は既読無視をしています。

もういっそのこと、勝手に相手のLINEをブロック→削除しようかと思ってます。



わたしは、結婚してること相手は知らないんだ、しかもわたしの誕生日にわたしが妊娠中に「エロいことなんてご無沙汰」とか言ってしまうんだ、と落ち込みました。



また、夫の通勤用バッグからバイアグラが見つかりました。

ですが、付き合った当初、夫がEDに悩んでおり病院でバイアグラを処方されたのは知っています。が、

なぜ持ち歩いてるのか、気になってます。

会食がない日は真っ直ぐ家に帰って来るし、カレンダーも共有してもらってますが、会食の日も特に怪しいと思う日はありません。



いまは妊娠しているせいか、気分の浮き沈みが激しく普段泣かないのに泣いたりしてます。。

客観的にこの文章を見て、どのように感じるか意見が欲しいです。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんが妊娠中に「エロいことなんてご無沙汰」と女性に送っていたことにショックを受けた投稿者さん。理由は仕事が忙しくて…という内容でしたが、それでも自身の状況を考えて不安に感じています。



何より、夫のバッグからさらなる不安を感じさせるものが出てきてしまったことが、投稿者さんの気持ちをザワつかせている原因のようです。相手のアカウントを勝手にブロックしたいとまで考えている投稿者さんですが…。

「グレー」を感じる夫の行動にさまざまな声が

浮気の証拠とも言えず、しかし不安は募るこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私もしれっとブロ削しますね…😇

それでいいと思います。 出典：

qa.mamari.jp

私ならはっきりさせたいのでライン全部写メっておいて旦那さんと話し合います。事によっては相手に慰謝料請求します。

これから赤ちゃん産まれるのに白黒はっきりさせたいです。旦那さんとの今後の生活の事考える覚悟が入るかもですけど。 出典：

qa.mamari.jp

夫に対して何か行動を起こすなら「それなりの覚悟が必要」という意見や、「しれっとブロック・削除をする」という意見など、いずれにせよ今回の投稿には不快感をいだいたという回答がありました。



仕事上でのやり取りならいざ知らず、パートナーが疑いをいだいてしまうようなやり取りをしていたらやはりいい気はしませんよね。しかも今回は妊娠中のできごとというこで、気持ちも不安になりやすかったのではないでしょうか。



子どもが生まれ育てる生活が始まる時というのは、家族として協力し合わなければならない時期。この時期はやはりお互いに人として誠実な行動を心がけたいですよね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）