バレないと思った？夫の“分割払い”課金。その計画的な裏切りが、許せない【ママリ】

旦那が隠し事をしていてショックで信頼が揺らいでいます。どう対応すべきか迷っています。

スマホゲームの課金を計2万円近くしてました。

それはまだ許せます。



ただ許せないのが私にバレないように数千円の買い物を10回払いの分割にして毎月のクレカ請求額を抑えてたという小賢しい行為と、何より隠し事をされていたことにショックとイライラが抑えられません。コンビニの数百円の買い物まで3回払いとかにしてて正直気持ち悪い



普段はいい旦那だと思ってました。私に優しいし子どもの面倒もみるしお給料もそれなりにいいし理想まではいかないけどわりと良い旦那です。



ただ今回の件で隠し事をされていたというショックが消えず今後信頼を取り戻せるかわからなくなってるし旦那への気持ちが戻るかもわからず今はひたすらシカトしてます。



私は厳しすぎますか？気にしすぎなのでしょうか？

みなさんならどう対応しますか？🥲

qa.mamari.jp

お互いに信頼する気持ちがあってこそ夫婦関係は成り立つものですよね。もし、どちらかがそれを壊してしまうと取り返しのつかないことになりかねません。アプリ「ママリ」には夫に隠し事をされていたという投稿がありました。投稿者さんの夫は、ゲーム課金をしていることを隠し、それがバレないようクレジットカードの請求額を調整していました。これを知った投稿者さんはショックで夫を信頼する気持ちが揺らいでいるのだそう。

投稿者さんは、夫がゲーム課金をすることには理解を示しています。許せなかったのは、夫がゲーム課金を隠し、バレないようにクレジットカードの支払いを分割にしていたこと。隠し事をされてショックを受けた投稿者さんは、夫を信頼する気持ちがなくなりかけています。



投稿者さんは隠し事をしていた夫に対して、自分はどうするべきか迷っているようです。

隠し事をする夫にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「そんな夫はお小遣い制にさせる」というコメントがありました。

旦那さんアホですね～😇😇😇

ゲームに課金って…

あんた息子に課金する立場でっせ。って頭引っ叩きたい。



その上、妻に内緒にするために無駄な利息まで払って分割払いにしてるとか呆れます。



完全にお小遣い制にしてクレカとスマホのクレカ機能OFFにしてくれるならまだ許せます。

qa.mamari.jp

ゲーム課金を隠す夫をお小遣い制にしてクレジットカードも使えないようにすればいいという意見がありました。この方の言うように、親ならゲームに課金するよりも子どものために使ってあげたいですよね。



この他にも「自分のお小遣いからゲーム課金させるようにするといい」という意見がありました。

手っ取り早いのは小遣い制だと思います。

課金したいのならしてもいいけど、自分の小遣いで責任持って使ってくれと😇

うちはたまに旦那に小遣いなくなったから少しだけ追加でもらえないかって言われるけど「小遣いなんだからそのお金の範囲内で計算してタバコなりなんなり買えないあんたが悪いのになんで家計からわざわざ追加でタバコ買うためのお金出さないといけないの？」ってバッサリです。

病院代や散髪代、生活や仕事に必要な衣服や物は家計から出すなり追加でお金渡してるけど、それ以外の自分のための娯楽費用は一切断ってます。

友達との飲み会代も「別にしなくてもいい飲み会なのに自分たちがしたいからするのになんで家計からお金出す必要あるの？」って言っちゃうし

タバコも足りないとお金せびってくる度「吸わないと死ぬの？私はそんな病気しらんけど吸わないと死ぬ病気なん？」って。😇笑



多分口だけじゃ絶対無理だと思います。😟

qa.mamari.jp

ゲーム課金については「お小遣いの範囲でやればいい」という意見もあります。実際、投稿者さんの夫は買い物がバレないようにと、わざわざ無駄な分割払いをして利息まで払っていたとのこと。



そんなことをするくらいなら、正直にお小遣いの範囲内で課金してもらったほうが、隠し事をされるよりもずっと安心ですよね。

隠し課金で失った信頼を取り戻すには

投稿者さんの夫は、ゲーム課金を隠していたことが妻の信頼を失う原因になったという事実を、情けないとは思わないのでしょうか。お小遣い制を導入し、その範囲をしっかり守ってくれれば、夫は再び信頼を取り戻せるかもしれません。



今回の出来事をきっかけに、夫婦の間にある信頼を回復できるよう、努力を惜しまないでほしいですね。

