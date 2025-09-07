「お話があります」妊活女性が苦情電話をかけた、まさかの相手｜みんな私に配慮して【ママリ】
みんなが配慮して誰も傷つかない世界を作りたいキリコさん。全てに配慮することは難しいという意見もある中、声をあげて｢傷ついている人たちを守りたい｣とどこかに電話をかけているようです。
全てに配慮していたら何もできないと言う人もいるが、それによって傷ついている人たちも多くいるとキリコさんはいいます。
キリコさんは誰も傷つかないそんな世の中を作りたいのだといいます。
妊活がうまくいっていないキリコさん。世界が優しくなってくれれば妊活だってうまくいくと信じています。
なんと電話をかけた相手は、不妊治療クリニックの目の前にあった広告看板の保険会社。子連れファミリー向けの広告をクリニックの前に出していることへの批判の電話のようです。電話までかけてしまうキリコさん、さすがです…。
つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して
主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。
不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。
この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。
記事作成: momo0302
（配信元: ママリ）