アメリカントラッドを再現！上質すぎる【ブルックスブラザーズ】シャツが20%OFFで登場！ Amazonセール開催中
■ブルックスブラザーズ オックスフォードシャツ
Amazonセール特価：1万3200円(20%OFF)
アイコニックなポロカラー(ボタンダウン)仕様で仕上げた半袖シャツが豊富なカラーバリエーションでラインナップ。第1ボタンを開けて着用しても、美しい襟のロールがキープされるポロカラー仕様の半袖シャツ。オックスフォードならではのハリのあるざっくりとした生地感はそのままに、アイロン掛け無しでお召しいただける形態安定加工を施している。
■Bose QuietComfort Ultra Headphones LE
Amazonセール特価：4万500円(32%OFF)
静寂と臨場感、BOSE史上最高ワイヤレスヘッドホン：世界最高クラスのノイズキャンセリングで遮音性は最強、コンテンツや音源を問わずより臨場感のあるサウンドを実現する画期的な空間オーディオヘッドホン。贅沢な素材を使用したワンランク上のデザイン。さらにCustomTuneテクノロジーがあなたの耳の形状を自動分析し、それに合わせてQC Ultra Headphonesのサウンドパフォーマンスを最適化。カスタマイズされたサウンドが楽しめる。
■New Trip スーツケース
Amazonセール特価：8279円(25%OFF)
マチ幅を5cm拡張するだけで容量が20％UPできる、大容量スーツケース。土産や、冬場の衣類などで荷物が増えることも考慮して、こちらのキャリーケースを選ぶと、ゆとりが持てるのでオススメ。さらに視認性の高いメッシュポケット内蔵、メイン収納は合計4カ所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズに。
■ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S
Amazonセール特価：7988円(32%OFF)
Oral B No.1世界の歯科医師推奨「歯垢除去力99.7%UP」電動初心者の決定版！より健康的な歯と歯ぐきへ。
■DJI ドローン Mini 4 Pro
Amazonセール特価：10万9449円(15%OFF)
日の出や日暮れ、ナイトシーンの繊細な色合いも全部捉えて、驚くほどクリアに撮影できる。カメラで撮影するだけで、細かいディテールまで鮮明に捉えた、見る人を驚かせるような印象的な作品が残せるだけでなく、後で編集してクロップする必要もなく、そのままSNSなどにシェアできる。
