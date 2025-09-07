´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Áê¼¡¤®Â®Êó¡¡¡Ö²º·òÇÉ¡×ÀÐÇË»á¤ÎÂà¾ì¤Ë·üÇ°¤â
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï7Æü¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤òÁê¼¡¤®Â®Êó¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï8·î¤ËË¬Æü¤·¤ÆÀÐÇË»á¤È²ñÃÌ¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î°ÂÄêÅªÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£´Ú¹ñ¤ÇÀÐÇË»á¤ÏÎò»ËÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÈæ³ÓÅª²º·ò¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âà¿Ø¸å¤ÎÆü´Ú´Ø·¸¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¸õÊä¤È¤·¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ò¡Ö¶Ë±¦¡×¤È¸«¤Ê¤··Ù²ü¤¹¤ë¡£¼ã¤¤¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤â¹â¤¤¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤ò¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÃæ¤ÇÎ¥¹ç½¸»¶¤¬Â³¤¯¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£