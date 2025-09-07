タムジャイサムゴーから期間限定「スパイシーココナッツカレー米線」新登場

香港発の人気ライスヌードル店「タムジャイサムゴー」から、この秋だけの特別な一杯が登場します。2025年9月9日（火）より期間限定で提供される「スパイシーココナッツカレー米線」は、カレーのスパイシーさとココナッツミルクのまろやかさが融合した新感覚の味わい。さらに鉄観音茶をベースにした爽やかなフルーツソーダや、選べるお得なセットもラインナップ。食欲をそそる秋の限定メニューをぜひ堪能してみて。

スパイシーココナッツカレー米線が新登場

今回期間限定で登場する「スパイシーココナッツカレー米線」（1,380円・税込）は、タイ料理“カオソーイ”をヒントにした一品。

鶏肉（鶏むね肉・手羽中）をメインにした「鶏」と、海老やあさりを贅沢に盛り付けた「海鮮」の2種類から選べます。

さらに、パリパリのフライヌードルを加えることで、スープのまろやかさとカリッとした食感が絶妙にマッチ。

小盛り（20円引き）、大盛り（150円増し）とボリューム調整も可能です。販売は2025年9月9日（火）～11月7日（金）まで、全国の店舗で楽しめます♡

鉄観音フルーツソーダ＆セットメニュー

同日より、華やかな新ドリンク「鉄観音フルーツソーダ」（580円・税込）とアルコール仕様の「鉄観音フルーツサワー」（680円・税込）も登場。

いちごやブルーベリー、柑橘が織りなす爽やかな酸味と甘みが広がり、米線との相性も抜群です。

さらにセットも充実。「フルーツソーダセット」は米線価格+550円（税込）でお得に楽しめ、「トーフェイチキン（2個）＆ドリンクセット」は+450円（税込）。

他にも香港レモンティーや鴛鴦茶などバラエティ豊かなドリンクセット（+250円）も用意され、シーンに合わせて選べるのが魅力です♪

秋だけの特別メニューで心もお腹も満たして

スパイスとココナッツが絶妙に溶け合う「スパイシーココナッツカレー米線」、そして彩り豊かな「鉄観音フルーツソーダ」。

タムジャイサムゴーならではの個性あふれる期間限定メニューは、食欲の秋にぴったりです。選べるトッピングやセットメニューで、自分好みの組み合わせを楽しんでみてはいかがでしょうか。

心もお腹も満たされる特別なひとときを、この秋ぜひ味わってみてください♡