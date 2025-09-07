【40代が選ぶ】一番やり込んだ「ポケモンシリーズ」ランキング！ 2位『金・銀』を抑えた1位は？【2025年調査】
ポケモンを捕まえ、育て、バトルで勝ち抜く。そんな遊びに熱中し、時間を忘れてやり込んだ日々。「ポケモンシリーズ」は、まさに“人生で一番プレイした”と語る人も多いタイトルなのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「ポケモンシリーズ」ランキングを紹介します！
回答者からは「カラーだし、中身もとても面白かった！」（40代男性／愛知県）、「書籍などに頼らなくてもポケモンの色がわかるようになったので、かなりうれしく、やりこみました……」（40代男性／宮城県）、「クリア後コンテンツなども含めて時間を使いました」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「通信交換機能でみんなでモンスターを交換をしたりして、151匹集めた為」（40代男性／奈良県）、「バグに翻弄されたり、弟とゲームボーイを取り合ったり思い出深いです。学校で常識のように囁かれていたオカルトじみた裏技をいろいろ試しました」（40代女性／大阪府）、「会場配布で配られたミュウを含めて全収集したので」（40代男性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
