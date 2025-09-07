「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』のアンケート調査結果から、近畿在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」を発表します！

「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。

今回は、近畿在住者610人による調査結果から、近畿在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。

2位：天下一品／10.9％

京都の1台の屋台から始まったラーメンチェーン店「天下一品」。鶏がらと野菜などをじっくりと炊きだした“こってりスープ”は「天下一品」の代名詞です。

しっかりとした食感の麺と、濃厚ながら後味はすっきりとしたオリジナルスープが、幅広い層からの人気を集めています。

1位：神座（かむくら）／11.1％

大阪・道頓堀で創業され、近畿地方を中心に店舗を展開する「どうとんぼり神座（かむくら）」。

フレンチレストラン出身の創業者が考案した、秘伝のスープと白菜、豚バラ肉が特徴的なラーメンは、コクがありながらもあっさりとした味わいが人気です。毎日食べられる優しい味をコンセプトに、女性1人でも気兼ねなく利用できる店内の雰囲気も支持されています。

