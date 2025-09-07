近畿在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位は「天下一品」、1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、近畿在住者610人による調査結果から、近畿在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
しっかりとした食感の麺と、濃厚ながら後味はすっきりとしたオリジナルスープが、幅広い層からの人気を集めています。
フレンチレストラン出身の創業者が考案した、秘伝のスープと白菜、豚バラ肉が特徴的なラーメンは、コクがありながらもあっさりとした味わいが人気です。毎日食べられる優しい味をコンセプトに、女性1人でも気兼ねなく利用できる店内の雰囲気も支持されています。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：天下一品／10.9％京都の1台の屋台から始まったラーメンチェーン店「天下一品」。鶏がらと野菜などをじっくりと炊きだした“こってりスープ”は「天下一品」の代名詞です。
1位：神座（かむくら）／11.1％大阪・道頓堀で創業され、近畿地方を中心に店舗を展開する「どうとんぼり神座（かむくら）」。
