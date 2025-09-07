【40代の何着る問題】夏から秋への変わり目におすすめ「大人のTシャツコーデ」4選
夏から秋へのスイッチ時期に！ アラフォー女性のTシャツコーデ4選暦の上では秋ですが、9月は30度を超える日も多く、まだまだTシャツが活躍する季節です。そこで、秋のはじまりにアラフォー女性におすすめしたい「大人のTシャツコーデ」をご紹介します。
1. 「秋っぽブラウンT」にレーススカートで今っぽさを
写真は、ブラウン＆淡いブルーの配色がおしゃれなTシャツコーデです。トップスは、後ろにタックが入っているため、バックスタイルもおしゃれに見えるデザイン。裾を出したままでもスタイルよく見えるショート丈で、ロングスカートやワイドパンツとも合わせやすいのが◎。
カジュアルなTシャツも、ブラウンをチョイスするだけでぐっと季節感のある着こなしになります。まだ汗ばむほど気温が高い日でも、秋らしい気分を楽しみたいときにおすすめです。
2. 上品な「キャメルカラー」できれい見えを狙って
写真は、キャメルの五分袖Tシャツに、黒のニットパンツを合わせたコーディネートです。
Tシャツは前と後ろの裾の長さに差をつけているため、ヒップまわりをしっかり隠してくれて、大人には心強いデザインです。ひじまで長さのある五分袖は、二の腕をカバーできるうえ、日焼け対策にもなります。
キャメルは落ち着いた雰囲気があり、上品な印象を与えるカラー。暗過ぎず、程よい明るさがあるため、秋のはじまりにもぴったりです。バッグも似ているカラーでリンクさせたことで、より統一感のある着こなしに。
首もとにかけたサングラスや、腰に巻いたデニムシャツなどの使い方もマネしたいポイントです。
3. シアー×ビーズ×チュールの「異素材ミックスコーデ」
写真は、程よく開いたネックラインがきれいな、シアー素材の五分袖Tシャツをトップスに着たコーデ。ボトムスには、「スミ黒」と呼ばれる、かすれたような色合いのブラックデニムを合わせています。
デニムの上からは、ビーズとメタルスパンコールのきらめくチュールラップスカートをはいて、アクセントにしています。異なる素材を組み合わせることで、こなれた印象のモノトーンコーデが完成します。
4. 二の腕ほっそり「フレンチスリーブ」のオールブラックコーデ
写真は、広めのボートネックときれいな落ち感が特徴のTシャツ。少し体が泳ぐようなゆとりのあるシルエットで、フェミニンな印象を与えます。フレンチスリーブは二の腕をほっそり見せてくれるため、大人の女性にうれしいデザインです。
ボトムスは、ランダムな細かいプリーツが入った、伸縮性抜群なタイトスカート。はき心地が快適で、Iラインですらっと見えるため、着やせ効果が期待できます。上下ともにブラックでまとめたことで、秋らしい落ち着いた印象に仕上がっています。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)