田沼意次役・渡辺謙さんがクランクアップ！

現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】撮影を終えて明るい表情を見せる渡辺謙さん

9月7日放送の第34回が出演最後となる田沼意次役・渡辺謙さんよりクランクアップの際のコメントが届きましたのでご紹介します。

ーーー

田沼意次／渡辺謙

自らの才能と実行力で、足軽出身の出自から遠江相良藩（いまの静岡県牧之原市）の五万七千石の大名に昇りつめた人物。米による幕府の財政運営に限界をおぼえ、金を動かしてこそ“経済がまわる”商業重視の政策に方針を大転換。商人を中心に江戸は好景気に沸く。 また印旛沼の干拓、蝦夷地の開発、優秀な人材を幕政に積極的に登用し、“新しい日本”を創り始めるが…。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

渡辺謙さんコメント

――クランクアップ直後のお気持ちは？

江戸城からの開放です。裃（かみしも）からの解放でもありますね（笑）。

――意次はどのような役でしたか？



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

”見えない抑圧感”みたいなものは常にありました。上からも下からも、その抑圧感みたいなものを一身に受けながら、必死で何かを模索し続けるという役でした。

――蔦重（横浜流星）の決断を受け入れるシーンについて

最後にようやくお互いが同じような境遇で「成り上がり者だよね」ということを共有し合うシーンでした。蔦重と意次は、ある種の敵対関係というところもあったので、その辺の兼ね合いの難しさみたいなものを感じながらやっていました。

第34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」あらすじ

老中首座に抜擢された定信（井上祐貴さん）は、質素倹約を掲げ、厳しい統制を敷き始める。

そんな中、蔦重は狂歌師たちに、豪華な狂歌絵本を作ろうと呼びかける。



『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

しかし、そこに現れた南畝（桐谷健太さん）は、筆を折ると宣言。南畝は定信を皮肉った狂歌を創作した疑いで処罰の危機にあった。

意次が作った世の空気が定信の政によって一変する中、蔦重は世の流れに抗うため、ある決意をもって、意次の屋敷を訪れるが…

ーーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。