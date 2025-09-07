2022Ç¯±Ç²è¾ÞÁí¥Ê¥á¡ª¿·¿Êµ¤±Ô28ºÐ½÷Í¥à·ã¥ì¥¢áµÓÀþÈþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖµÓ¡¢Ä¹¤¹¤®¾Ð¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¡Ä¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤á¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¨¥¢¤Ç¡Ä
¡¡2021Ç¯±Ç²è¤Ç¶¯Îõ°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿½÷Í¥¤¬28ºÐ¤Ë¡½¡£ÂçÃÀ¤Ë¤âàµÓÀþÈþá¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾¯¤·ÃÙ¤á¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊÒ»³Í§´õ¡£È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢Á°Êý¤ËÅê¤²½Ð¤·¤¿Â¤«¤é¤ÏàµÓÀþÈþá¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊâ¤¯Èþ½ÑÉÊ¤µ¤ó¤Ç¤¹♡¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¡¼¡¼¡¼¤¤¡×¡ÖµÓ¡¢Ä¹¤¹¤®¾Ð¡×¡ÖµÓ¤¤ì¤¤¡ª¡×¡ÖÊÝÂ¸¤·¤¿¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¡¢ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³¤ÏÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö°«¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ë¡×(21Ç¯)¤Ç¹¥±é¤·¡¢Âè46²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ(21Ç¯)¤Ç¿·¿Í¾Þ¡¢Âè43²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×(22Ç¯)¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¤ª¤ª¤µ¤«¥·¥Í¥Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2022¤Ç¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£