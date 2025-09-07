¥Þ¥®¡¼à¶Ë¾®¥Ó¥¥Ëá¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ë¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬
¡Ö°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥®¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖI need my tan skin¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¾Æ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¹¥É¾¤À¤«¤é¤º¤Ã¤È¾®ÇþÈ©¤Çµï¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¤¤Ä¤â¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅê¹Æ¤«¤é°ìÅ¾¡£¹¤¬¤ë³¤¤äÆî¹ñ¤ÎÀÄ¶õ¡¢ÌÚ¡¹¤Î²¼¤Çà·ò¹¯Èþá¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¹â¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥Þ¥®¡¼¤Á¤ã¤ó¡¡°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤!¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡ÖºÙ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£