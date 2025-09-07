¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ºòÇ¯6ºÐÇ¯¾å¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¡ª32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¹ø¥¯¥ÍáºÇ¿·»Ñ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤¢?¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥¡¥ó¤¬±Ô¤¯»¡ÃÎ!?·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ä
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·º§¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÇ¿·»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡Ä¡£ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³Í³°Í(32)¡£²£»³¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×Ž¥½ãÎõ¤Î¸å¾åæÆÂÀ(38)¤ÈºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤ò¾¯¤·Ã»¤á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹!¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò²¼¤í¤·¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Çà¹ø¥¯¥Íá¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï²£»³¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ëºÇ¿·»Ñ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¡¢±×¡¹¡¢ÁÇÅ¨¤ÇåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤Ã!!»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤¢?¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¡ÖÌþ¤·¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£