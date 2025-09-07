「足を狩りに来て、びっくりした」レッドカード誘発の上田綺世、メキシコ戦で感じたアジアとの違い「退場しても阻止するという感覚。魂というか文化」
森保一監督が率いる日本代表は現地時間９月６日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦。2023年10月以来のAFC勢以外の国との対決は、０−０のドロー決着だった。
この一戦に１トップで先発した上田綺世が、試合後の取材に対応。終了間際には鋭い抜け出しで相手DFが退場となるファウルを誘う。後ろから足を引っかけられ、上田は派手に転倒した。
このシーンを上田は「もう足を狩りに来て、僕もびっくりしたし。耐えるっていうかシンプルに転がされちゃった」と振り返る。
また27歳のストライカーは、メキシコの“執念”も感じたようだ。
「間違いなくレッドカードですけど、それでも最後、自分が退場しても阻止するという感覚ですよね。魂というか文化。それがアジアとはちょっと違いますよね。タフさというか。勝負にこだわるというところ」
他のシーンでも「シンプルにボールへの執着というか、球際とかの強さがあります」と痛感。もっとも、相手のハードな守備にまったく屈しなかったのは、さすがの存在感だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は...想像を超えてきたよ」メキシコ代表戦士たちが森保ジャパンの“リアル評”を吐露！「面を食らった」「彼らは明確なプランを持っていたね」
この一戦に１トップで先発した上田綺世が、試合後の取材に対応。終了間際には鋭い抜け出しで相手DFが退場となるファウルを誘う。後ろから足を引っかけられ、上田は派手に転倒した。
このシーンを上田は「もう足を狩りに来て、僕もびっくりしたし。耐えるっていうかシンプルに転がされちゃった」と振り返る。
また27歳のストライカーは、メキシコの“執念”も感じたようだ。
他のシーンでも「シンプルにボールへの執着というか、球際とかの強さがあります」と痛感。もっとも、相手のハードな守備にまったく屈しなかったのは、さすがの存在感だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は...想像を超えてきたよ」メキシコ代表戦士たちが森保ジャパンの“リアル評”を吐露！「面を食らった」「彼らは明確なプランを持っていたね」