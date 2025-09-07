石破首相が退陣意向を表明したことで、総裁選の実施が固まった。

全国一斉に党員投票を行う「フルスペック」方式の場合、臨時国会の召集は１０月以降になる見通しだ。少数与党下で新総裁が首相に選出され、自民、公明両党が政権を維持できるかが焦点となる。

与党は昨年の衆院選で敗北し、過半数を失った。衆院選後の特別国会では、衆院の首相指名選挙で、石破首相は投票総数の過半数を獲得できず、立憲民主党の野田代表との決選投票にもつれ込んだ。

決選投票では、日本維新の会と国民民主党が、首相や野田氏に投票せず、それぞれの党首に票を投じて無効票となった。その結果、首相の得票が野田氏を上回り、第２次石破内閣を発足させることができた。

野党第１党の立民は他の野党との連立構想をまとめられておらず、首相指名選挙が昨秋と同様の展開になれば、自公政権が継続する見通しだ。一方、野党がまとまれば、自公が下野する可能性もある。

与党は７月の参院選でも敗れ、衆参両院で過半数を割った。自民内では安定政権を築くため、連立枠組みの拡大に向け、一部野党と交渉すべきだとの声が強い。

臨時国会では、後任の首相が衆院解散に踏み切るかも注目される。

自民内では、新政権への期待が高いうちに衆院選を実施した方が有利との見方がある反面、「物価高対策など政権としての成果を積み上げるべきだ」（中堅）と慎重意見も少なくない。