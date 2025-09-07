¡ÖÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Å·ºÍ¡×·§Ã«·ÉÍ¨¤¬¤³¤ÎÆü¤â¹¥¼éÈ÷¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥Ô¥ó¥Áµß¤¦
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À-¹Åç¡Ê7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ºå¿À¡¦·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü¤â¹¥¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ìÌÌ¤Ïºå¿À¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥È¤ÎÀõ¤á¤Î°ÌÃÖ¤ËÂÇµå¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°¤Î²ó¤«¤é¥ì¥Õ¥È¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë·§Ã«Áª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£Ä¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¥¼éÈ÷¤Ç¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆâ³°ÌîÍÍ¡¹¤Êµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë·§Ã«Áª¼ê¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¡Ö·§Ã«¤¯¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆâ³°Ìî¤É¤³¤Ç¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¼é¤ì¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤Å·ºÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£