¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÏÂÅÄÍ³µª»Ò £³°ÌÆ¨¤¹¤â¼ý³Ï¡Ö£±»î¹çÌÜ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Á´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£·Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±£²°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔÀï¡££²£°£±£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³¥»¥Ã¥È°Ê¹ß¤ÏÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë£Î£Å£ÃÀîºê¡Ë¤Î£³ËÜÃì¤ò¼´¤ËÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£ÏÂÅÄ¤¬¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤Î½¤Àµ¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤À½¸Ãæ¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â¶¯µ¤¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎÂè£µ¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤¢¤È£±ÅÀ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¶Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥È¥ë¥³¤ËÇÔÀï¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Á´°÷¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¡Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¶¦Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È³ÆÁª¼ê¤¬µ¤¹ç¤òºÆÃíÆþ¡£¥á¥À¥ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ï¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤À¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¤¤¤Æ£´°Ì¡££³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¥¿¥¤¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿£±¤Ä¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë£±»î¹çÌÜ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±¿Í¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡£Á´°÷¤ÎÎÏ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëµ»½Ñ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£