¡¡¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤ÎÀîÃ«³¨²»¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÎÌó£³£°Ê¬²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê»ö¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀîÃ«¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¹Í»¡¤·¡Ö¤¢¤È¤¢¤ì¡¢¥Ï¥¤¥¹¤Ú¡Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Ë¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤ä¤Ä¡£¡ØÅì¥«¥ì¥Ç¡¼¥È¡Ù¡ª¡×¤È¿³ººÀ©Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡Ö²¶¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡ÖÅÐÏ¿¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤¹¤®¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸Ä¿Í¾ðÊó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¡£ÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡ØÅì¥«¥ì¥Ç¡¼¥È¡Ù¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ØÅì¥«¥ì¥Ç¡¼¥È¡Ù¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÃ¯¤«¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¤¤¤¯¤Î·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ÀîÃ«¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤ò¹Í¤¨¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤¬¡ØÅì¥«¥ì¥Ç¡¼¥È¡Ù¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Í¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö·ù¤«¤â¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö·ÝÇ½¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ç¡ØÅì¥«¥ì¥Ç¡¼¥È¡ÙÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È·ÝÇ½¿Í¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê»ö¾ð¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£