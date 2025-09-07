■線状降水帯の予測情報

新潟県、石川県では、明け方にかけて、線状降水帯が発生して、災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

◎あすの全国の天気

東北の日本海側では明け方にかけて、北陸は朝にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。中国地方も朝までは大雨による浸水に十分な注意が必要です。日本海側の大雨のピークは朝までとなるでしょう。

日中は前線がかかる東北南部や北陸、中国地方で雲が広がりますが、その他は広く晴れる予想です。東北日本海側も次第に日差しが戻るでしょう。ただ、関東から九州にかけては午後は大気の状態が不安定になるため、急な雷雨にご注意ください。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は東北〜九州にかけて、前日より2℃くらい高い所が多いでしょう。大阪は2℃高い28℃、新潟は3℃高い24℃、名古屋は2℃高い27℃、仙台は4℃高い25℃、札幌は2℃低い19℃の予想です。福岡は27℃、東京は25℃で前日と同じくらいでしょう。

日中の最高気温は、関東で前日より2℃くらい高く、東京は5日ぶりの猛暑日となりそうです。東北北部と北海道は前日より高い所が多いでしょう。福岡は2℃低い34℃、東京は3℃高い35℃、仙台は2℃低い31℃、札幌は5℃高い30℃の予想です。大阪は34℃、新潟は31℃、名古屋は36℃で前日と同じくらいでしょう。東北南部から九州では湿気が多く、蒸し暑くなりそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

山陰と九州北部はこの先も雨の日が多いでしょう。10日(水)から11日(木)にかけては西日本の広い範囲で雨となり、日本海側を中心に大雨となる所がありそうです。

◎週間予報・東日本

北陸は雨の日が多いでしょう。関東は9日(火)以降、東海も10日(水)以降は曇りや雨の日が多くなりそうです。週後半、極端な暑さは落ち着くでしょう。

◎週間予報・北日本

東北は11日(木)にかけてすっきりしない天気が続くでしょう。北海道は12日(金)にかけて晴れますが、土日は雨の範囲が広がりそうです。