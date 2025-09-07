「ウエスタン、広島１−５阪神」（７日、ぶんちゃんしまなみ球場）

阪神は広島に完勝した。先発の茨木は６回４安打１失点と好投。打線は初回に原口の２点適時三塁打で先制すると、六回には井坪の２点適時三塁打が飛び出し、リードを広げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−茨木は最小失点で６回を投げきった。

「フォアボール１個かな。ちょっとカットボールを引っ掛け気味なところはあったけど、バントのケースの時とかね。この前といい、きょうといい、緩急を使ってね」

−町田が２安打を放ち、好リードも魅せた。

「今日、町田が久しぶりの先発マスクでね。打つ方も、良かったし、こういう１点に抑えるリードにしても。今日はもうマッチ（町田）。マッチやな。マッチとまた井坪や。こうやって久しぶりに出る町田がベンチでも色々勉強してね、自分が出た時には、こういう風なリードしようというのが出たよな」

−井坪が連日勝負強い打撃。

「井坪は勝負強い。やっぱりね、１軍の経験っていうのは彼を変えたよ。ホームへのヘッドスライディングといい、勝負強さ。昨日も打点２でしょ。ここでいつも打ってくれんかなっていうところでね、タイムリーを打ちよる。彼、１軍経験してというのがすごくいい彼のモチベーションちゅうか、経験になってると思う」

−木下が３者連続三振。

「木下もずっとここんとこいいもん。ストレートの力といい、変化球の精度っていうところが椎葉にしても、木下にしても、それがもっと精度が上がってきたら、もうかなりの上でも十分通用する力を持ってるね」