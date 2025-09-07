「フィギュアスケート・木下グループ杯」（７日、関空アイスアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の友野一希（第一住建グループ）はフリー１５１・７０点、合計２３６・７８点の２位だった。ＳＰ首位の車俊煥（韓国）が合計２５３・３１点で優勝、３位は２３６・７１点のトモキ・ヒワタシ（米国）だった。

友野は「４回転をＳＰ、フリーとも２本以上決めたいと思っていた。単発は２本決められたが、サルコー失敗は悔しかった」と振り返った。今大会を終えて「いい感覚で試合に臨めた。集中力とか。すごく大きい試合と同じくらいで臨めた」と話した。

阪神ファンで、同時間に開催された阪神−広島が気になる様子。「阪神も自分もマジック１で、優勝を決めたかった。四大陸選手権のリベンジでもあった」と２位発進していた自身の状況と阪神をだぶらせた。さらに「阪神は決めるところはしっかり決めてくる。打べきところで打つし。そういう選手になりたい」と自戒の意味も込めた。

推しの選手は「同世代の佐藤輝明選手を応援している」と明かし「佐藤君は大切なところでバントを決めきれなかったり、エラーがあったり。僕も今日、まさにそういう試合だった。本塁打があってもエラーがあった。後半滑りの勢いもなかったしステップもちょっと」と、自身とオーバーラップさせた。

優勝が近づく中で「前回（２０２３年の）優勝を経験しているので心の余裕がある。強いときは、見ていなくても勝っている。僕もそういう試合をしたい」と熱い思いを込めていた。