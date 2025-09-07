¡É6ÈÖ¡Éµ¯ÍÑ¤Ç¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¡ÖÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂåÉ½¤Ë¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
[9.6 ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 0-0 ¥á¥¥·¥³ ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É]
¡¡±¦É¨¤ÎÉé½ý¤«¤é1¤«·îÂ¤é¤º¤ÇÉüµ¢¤·¡¢¡ÖÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤âÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ïº£¤â¡Ö100%¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤¬70Ê¬´Ö¤Î¡È6ÈÖ(¥Ü¥é¥ó¥Á)µ¯ÍÑ¡É¤Ç¿·¤¿¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Â÷¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤ò¤ä¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö(½êÂ°Àè¤Î)¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤è¤ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅ¬±þ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Î¹¶·â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾ï¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â¤µ¤¹¤¬¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤À¤¬¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼éÈ÷¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÆ¯¤¤À¡£1¥È¥Ã¥×2¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÁêÊý¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤â¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¶¯¤¯¹Ô¤¯»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢ÃæÈ×¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤ò¤â¸ÂÄê¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ°¤Ë¹¶¤á¤ë¤è¤ê¤â¼éÈ÷¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÉôÊ¬¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÉâ¤¤¤¿Áª¼ê¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼éÈ÷¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤¿¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¢°ìÈ¯¤ÇºÇÁ°Àþ¤ÎÌ£Êý¤ËÄÌ¤¹½Ä¥Ñ¥¹¤ä¡¢Áê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤¦Éâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ç¤â¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤â¤è¤¯ËÍ¤À¤Ã¤¿¤ê(ÁêËÀ¤Î)¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¡È6ÈÖ¡É¤È¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¥×¥é¥¹¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°ã¤¤¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂåÉ½¤Ë¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó70Ê¬´Ö¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤è¤ê¤âµ±¤¤òÁý¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â»î¹ç¸å¡¢³ùÅÄ¤Ïº£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¡¢¤³¤Ã¤ÁÆÃÍ¤Î¡È±ø¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¿ÈÂÎ¤ËÅö¤¿¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¾¯¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ñ¥¹¤Ï½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤È¤ä¤ë¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤É¤³¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤À¡£
¡Öº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÊø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¶á¤¤Ã¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁÇÁá¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤Ã¥¤¤Êý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤À70Ê¬´Ö¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢³ùÅÄ¤Ï¹¶¼é¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
