LiSAが、自身のSNSでニューヘアスタイルを披露。久々の“ボブ”スタイルの復活にファンが盛り上がっている。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「髪を切りました」「ぼぶです」

LiSAが、9月7日に自身のSNSで「髪を切りました」「ぼぶです」のコメントとともに、“ボブ”スタイルのニューヘアスタイルを披露した。

Instagramでは計7枚の写真を公開。うち2枚が自撮りをする自身を鏡ごしに撮影したメイキング（？）カット、残りの5枚が自撮り写真となっている。後者は、ファンにはうれしい超至近距離のカットとなっており、ニューヘアスタイルの詳細がよくわかるのはもちろんのこと、LiSAの美しい横顔をたっぷりと堪能できる写真群となっている。

コメント欄には、「昔を思い出す」「懐かしい長さ」「ボブりさ可愛すぎる」「ボブ懐かしい」「昔のLiSA」といった声がズラリ。あらためて、その美しさやかわいらしさを指摘する書き込みも目立っている。

なお、LiSAは同日に、映像作品『LiVE is Smile Always～i SCREAM～ & ～COCKTAiL PARTY～ [SWEET&SOUR]』より「愛錠」のライブ映像を公開。こちらではロングヘアのLiSAのパフォーマンスが楽しめる。ぜひヘアスタイルの違いを見比べてみよう。

■LiSA「残酷な夜に輝け」リリイベを存分に楽しむ

またLiSAは、この日、24thシングル「残酷な夜に輝け」リリースイベントの模様もSNSに投稿（このとき、すでに“ボブ”スタイル）。

のコメントとともに会場の様子を写真＆動画で紹介している。