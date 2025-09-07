セブンス・ベガが2026年1月25日、大阪 LIVE SQUARE 2nd LINEにてワンマンライブ＜I’M A PRINCESS＞を開催することが決定した。

これは本日9月7日の“セブンスの日”、20:00からのYouTubeライブ配信にてサプライズ発表されたもの。それに先駆けて同日19:00から、10月7日リリースの1stフルアルバム『PRINCESS』収録曲であり先行配信シングル「上海恋物語」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開された。

同大阪ワンマンは、先ごろ発表された2026年2月7日の東京・代官山UNIT公演と合わせて東阪2公演のワンマンツアー＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞として行われるものだ。チケットのアルバム封入特典先行は10月7日12:00から。

■東阪ツアー＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞

【大阪公演】

2026年1月25日(日) LIVE SQUARE 2nd LINE

open16:00 / start16:30

【東京公演】

2026年2月07日(土) 代官山UNIT

open17:30 / start18:00

▼チケット

・前売：Standing 3,850円(税込)＋ドリンク代

・当日：Standing 4,400円(税込)＋ドリンク代

一般発売(先着)：2025年11月7日(金)10:00〜

【アルバム封入特典先行(抽選)】

受付期間：10月7日(火)12:00〜10月19日(日)23:59

【ニュースレター会員先行(抽選)】

受付期間：10月24日(金)19:00〜11月3日(月) 23:59

■1stフルアルバム『PRINCESS』

2025年10月7日(火)発売

【CD】7V7V-0001 2,500円(税込)

※TOWER RECORDS店舗・TOWER RECORDS ONLINE限定販売

▼収録曲

01 君とParadiso

02 SUPPER

03 魅惑のバニラ

04 上海恋物語

05 Hey! Crush!

06 硝子

07 無実

08 アダルト・チルドレン

09 東京ラブストーリー (2025 ver.)

10 今日はもう帰ろう

11 卵と牛乳とレコード ●早期予約特典：ランダムポストカード

対象予約期間：7月7日(月)21:00〜9月7日(日)23:59

予約リンク：https://tower.jp/item/6922417

●CD封入特典：初回プレス分には＜I’M A PRINCESS＞の最速チケット先行に応募できるシリアルコードが封入

