セブンス・ベガ、初の大阪ワンマンを2026年1月開催＋「上海恋物語」MV公開
セブンス・ベガが2026年1月25日、大阪 LIVE SQUARE 2nd LINEにてワンマンライブ＜I’M A PRINCESS＞を開催することが決定した。
これは本日9月7日の“セブンスの日”、20:00からのYouTubeライブ配信にてサプライズ発表されたもの。それに先駆けて同日19:00から、10月7日リリースの1stフルアルバム『PRINCESS』収録曲であり先行配信シングル「上海恋物語」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開された。
同大阪ワンマンは、先ごろ発表された2026年2月7日の東京・代官山UNIT公演と合わせて東阪2公演のワンマンツアー＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞として行われるものだ。チケットのアルバム封入特典先行は10月7日12:00から。
■東阪ツアー＜7thVega ONE-MAN LIVE「I’M A PRINCESS」＞
【大阪公演】
2026年1月25日(日) LIVE SQUARE 2nd LINE
open16:00 / start16:30
【東京公演】
2026年2月07日(土) 代官山UNIT
open17:30 / start18:00
▼チケット
・前売：Standing 3,850円(税込)＋ドリンク代
・当日：Standing 4,400円(税込)＋ドリンク代
一般発売(先着)：2025年11月7日(金)10:00〜
【アルバム封入特典先行(抽選)】
受付期間：10月7日(火)12:00〜10月19日(日)23:59
【ニュースレター会員先行(抽選)】
受付期間：10月24日(金)19:00〜11月3日(月) 23:59
■先行配信シングル「上海恋物語」
2025年9月7日(日)0:00配信開始
配信リンク：https://7v.lnk.to/Shanghai-Love-Story
MV URL：https://youtu.be/MojPiVBeiEQ
■1stフルアルバム『PRINCESS』
2025年10月7日(火)発売
【CD】7V7V-0001 2,500円(税込)
※TOWER RECORDS店舗・TOWER RECORDS ONLINE限定販売
▼収録曲
01 君とParadiso
02 SUPPER
03 魅惑のバニラ
04 上海恋物語
05 Hey! Crush!
06 硝子
07 無実
08 アダルト・チルドレン
09 東京ラブストーリー (2025 ver.)
10 今日はもう帰ろう
11 卵と牛乳とレコード
●早期予約特典：ランダムポストカード
対象予約期間：7月7日(月)21:00〜9月7日(日)23:59
予約リンク：https://tower.jp/item/6922417
●CD封入特典：初回プレス分には＜I’M A PRINCESS＞の最速チケット先行に応募できるシリアルコードが封入
