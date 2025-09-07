8月7日の大雨による影響で同5日から開催を取りやめていた金沢競馬が、7日に開催を再開した。

メイン12Rの重賞「第60回サラブレッド大賞典」は1番人気のリトルサムシンング（牡3＝加藤義、父リアルスティール）がハナを奪うと、そのまま主導権を握り、2着の2番人気ゴールドバースに6馬身差をつける圧勝。前走の「能登復興祈念 百万石かがやきナイター賞」に続く重賞制覇となった。3着は6番人気のタルバン。

初めてコンビを組んだ愛知の丸野勝虎（51）は「乗りやすい馬で、手応えバッチリでした。本当に強かったです」と重量58キロを思わせぬ走りに納得の口ぶり。続けて「復興の日に乗れて、たくさんのお客さんに応援してもらってありがたいです。また金沢に乗りに来たいです」と、ファンにアピールした。

なお、この日は石川県の馳浩知事（64）が金沢市の村山卓市長（52）とともに金沢競馬場を視察。馳知事は「先般の水害で1カ月開催できなかったことについて、設置者として改めておわび申し上げます。二度とこういうことがないよう施設、厩舎、馬場の整備をしっかり取り組みたいと思います」と語った。