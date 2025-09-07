MEGUMIが婚活アドバイザーから“お似合い”だと紹介された人物に、思わず目を見張る出来事があったことを明かした。

【映像】MEGUMIが“お似合い”と紹介された人物

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受け、婚活パーティーに参加した。

スタジオトークではMEGUMIが「一回ご飯食べたんですよ、植草先生と。その時に『すごいお似合いの人がいる』って言われて」と回想。「うそー！と思って『私の友達なんだけど』と見せていただいたら、70歳ぐらいの多分エクアドル人の方。（笑）しかもタンクトップがはだけて乳首が全部出て写真に写っていた」という衝撃の出会いに、「先生ちょっと調子悪いんかな。私、今どういう状況？」と困惑した様子を語りスタジオも爆笑となった。