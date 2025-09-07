自民党は、石破首相（党総裁）が７日に辞任表明したことを受け、後任を選出するための総裁選を実施する。

当初は、事実上の退陣勧告となる臨時の総裁選を実施するかどうか８日に可否を判断する予定だったが、この手続きは取りやめることになる。

首相は７日の記者会見で、自身の辞任により党則６条２項が定める「総裁が欠けた」ことになるとして、総裁選の実施へ手続きを進めるよう森山幹事長に指示したことを明らかにした。

総裁の任期中に党所属国会議員と都道府県連の総数の過半数で実施が可能となる、同条４項に基づく臨時総裁選については「要求手続きを行う必要はございません」と強調した。

自民は８日、党総裁選挙管理委員会を開き、臨時総裁選の手続きの停止を決め、首相辞任に伴う総裁選の日程や手法などを週内にも決定する。党員投票を伴う「フルスペック」方式とするかどうかなどが焦点で、時間を要する同方式の場合、新総裁決定は１０月上旬となる見通しだ。

「ポスト石破」の候補には、昨年の総裁選に立候補した高市早苗・前経済安全保障相、小泉進次郎農相、林芳正官房長官、小林鷹之・元経済安保相らが取りざたされている。