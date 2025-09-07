高嶺のなでしこ、幕張メッセ 幕張イベントホールでのワンマン完遂＋1stアルバムリリースを発表
高嶺のなでしこが、本日9月7日に幕張メッセ 幕張イベントホールでのワンマンライブ＜高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 「A Wonderful Encounter」＞を開催した。
グループ史上最大規模となった本ライブは、制服姿で自転車に乗りながら客席から登場するという登校を彷彿とさせるシーンからスタートし、花道あり・トロッコありという、ライブパフォーマンスへさらに華を添える演出でも会場を盛り上げた。
コンサート後半では先月8月20日に配信リリースした「この世界は嘘でできている」を、メンバーの思い入れのあるメジャーデビューシングル「美しく生きろ」の衣装を着て歌唱し、高嶺のなでしこのかっこよさを体現。
さらにアンコールでは、新衣装と共に最新曲「花は誓いを忘れない」を初披露した。
今まで一緒にここまでついてきてくれたファンへ、そしてこれからも一緒に歩んでくれるファンへ向けたメッセージ性の強い楽曲となっており、パフォーマンスは「美しく生きろ」を彷彿とさせる振付があったりと、高嶺のなでしこの意志を感じられるものとなっている。
また、MCでは1stアルバムのリリースが発表された。アルバムタイトルは『見上げるたびに、恋をする。』。5曲連続配信リリース「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」から今作アルバムまで、まるでストーリーのように繋がっているタイトルとなっている。
収録曲は全16曲を予定。今の高嶺のなでしこのベスト盤とも言える作品になるとのことだ。リリース発表と同時にアルバムのジャケット写真も公開された。
1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」は、本日21時より各ECサイトで予約がスタート。サイトごとにオリジナル特典が展開されるほか、VICTOR ONLINE STOREでは、“たかねこセット”として、アルバム全形態とアクリルフレームが付属した豪華セット商品を販売する。同時に、対象期間中に予約すると「メンバー直筆サイン入り着せ替えジャケット（ランダム9種）」がもらえる早期予約キャンペーンも実施される。
そして、リリースイベントの実施も発表され、第一弾として9月・10月の概要が公開された。高嶺のなでしこはアルバムリリース後も同作を引っ提げ、年明けからツアーもスタートさせる。
今年の勢いをそのまま、2026年まで止まらずに駆け続ける高嶺のなでしこにぜひ注目していてほしい。
◆ ◆ ◆
■キャプテン・籾山ひめり コメント
5曲連続配信リリースを経て、ついにファーストアルバムをお届けできることになりました✨
いつも応援してくださる皆さまのおかげで、これまでの高嶺のなでしこの歩みをアルバムという形に残すことができます✨️
一曲一曲にたくさんの思い出や気持ちが込められていて、それがひとつになりアルバムとして世に届けられることを本当に嬉しく思います。
これまでの道のりをぎゅっと詰め込んだ1枚を、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです！！
◆ ◆ ◆
■1stアルバム『見上げるたびに、恋をする。』
2025年12月17日(水)発売
・スペシャル盤［CD+BOOK］：VIZL-2481 税込￥11,000(税抜￥10,000)
・初回限定盤［CD+DVD］：VIZL-2482 税込￥5,500(税抜￥5,000)
・たかねこ盤［CD］：VICL-66101 税込￥3,300(税抜￥3,000)
〈VICTOR ONLINE STORE限定特典〉
・たかねこセット(スペシャル盤＋初回限定盤＋たかねこ盤＋アクリルフレーム)：
税込￥23,300(税抜￥21,182)
販売期間：9/7(日)21:00 〜 9/25(木)23:59
VICTOR ONLINE STORE限定・早期予約キャンペーン
・早期予約特典：メンバー直筆サイン入り着せ替えジャケット（ランダム9種）
・対象期間：2025年9月7日(日)21:00 〜 2025年9月15日(月・祝)23:59
・対象商品：スペシャル盤を1枚購入で特典を4枚、初回限定盤で2枚、たかねこ盤で1枚付与。
※「たかねこセット」キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。
◆収録楽曲
全16曲 収録予定
◾️1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」 リリースイベント
9月20日(土) グループ握手会@イオンレイクタウンmori FOREST STAGE (G駐車場屋外特設ステージ)
9月27日(土) 個別2ショット撮影会@ベルサール西新宿 イベントホール
10月4日(土) 個別握手会@サンシャインシティ展示ホールD-3
10月5日(日) オンラインサイン会&お話し会
10月25日(土) オンラインサイン会&お話し会
■＜たかねこフェス Vol.5〜ハロウィン SP〜＞
10月29日(水) 豊洲PIT
■＜高嶺のなでしこクリスマスパーティー2025＞
12月25日(木) KT Zepp Yokohama
■＜高嶺のなでしこ ライブツアー2026＞
2026年
2月14日(土) Zepp Sapporo
2月23日(月・祝) Zepp Osaka Bayside
3月1日(日) Zepp Nagoya
3月7日(土) Zepp DiverCity (TOKYO)
3月21日(土) Zepp Fukuoka
3月29日(日) 仙台PIT
4月 アジア各地
5月6日(水・祝）東京国際フォーラム ホールA
関連リンク
◆高嶺のなでしこ オフィシャルサイト
◆高嶺のなでしこ オフィシャルX
◆高嶺のなでしこ オフィシャルInstagram
◆高嶺のなでしこ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆高嶺のなでしこ オフィシャルTikTok
◆「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」特設サイト