¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦½÷»Ò3°Ì·èÄêÀï
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï7Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç½÷»Ò3°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£2-3¡Ê12-25¡¢17-25¡¢25-19¡¢29-27¡¢16-18¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤Ï¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î23ÆÀÅÀ¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë¤³¤é¤¨¤¤ì¤º²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¡Ö¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡£ÆüËÜ¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè3¥»¥Ã¥È¤«¤éÈ¿·â¡£34ÆÀÅÀ¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÀî¤â¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-2¤ÇÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À»àÆ®¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÀÐÀî¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤âÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¡£Ãæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿©¤é¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¸å¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÎÞ¡£¡ÖºÇ¸å»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬Â÷¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬»ä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ã¥Ã¥È¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë1ËÜ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿1ËÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¤±¤ó°ú¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢°ì¤Ä¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿2010Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç46¾¡98ÇÔ¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë