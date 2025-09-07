バレーボール世界選手権・女子3位決定戦

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われた。世界ランキング5位の日本は、同2位のブラジルと対戦。2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）のフルセットで敗れ、世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならなかった。佐藤淑乃が34得点の躍動。セットカウント0-2から追いついたが、難敵の底力に屈した。佐藤は試合後のインタビューで涙。「最後の1点を取り切る力が、まだ足りない」と語った。

パリ五輪銅メダルの強豪ブラジル戦。日本は2セットを連続で落とす苦しい展開だった。それでも第3セットから反撃。佐藤はバックアタック、サービスエースなど日本の攻撃をけん引した。チーム最多の34得点。それでも死闘に敗れ、感情が抑えきれなかった。

試合後の中継インタビューでは涙。「最後の1点を取り切る力が、まだ足りない部分。チームが始まって1年目で、自分にとってもこういうたくさんの経験をさせていただいたシーズン。充実していましたし、今日の試合も楽しくできた。最後に勝ち切ることができないのが今のチームの弱さ。さらに成長して戻ってきたい」と語った。

34得点という奮闘ぶりには「最後の集大成という気持ちで、100％すべて出そうと入った」とコメント。「凄く充実した1年でしたし、いろんな経験ができた。来年はアジア大会で五輪出場権がかかる大会がある。そこに向けて何段階も成長して向かいたい」と前を向いた。

47年ぶりの決勝進出を逃した前日のトルコ戦でも、こらえきれず涙を見せていた。銅メダルだった2010年以来となる世界選手権の表彰台を目指したが、及ばなかった。ブラジルとの対戦成績はこれで46勝98敗。昨年6月にネーションズリーグ準決勝でフルセットの末に勝利しているが、その後は4連敗となった。



