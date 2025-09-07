2022年3月からSKE48の11期生として活動し、2025年3月に発売された34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢されたSKE48の次世代エース・大村杏の待望の1st写真集（9月20日（土）発売）のタイトルが「杏仁豆腐」に決定し、表紙が解禁された。

本作のロケ地は“ほほ笑みの国”と称されるほど親しみやすい国民性で知られるタイの首都・バンコクとリゾート地・パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマに、バンコクのローカルな町や民家で生活したり現地の人と触れ合ったりする姿に加え、パタヤの澄み渡ったきれいなビーチや大型ウォーターパーク、プールヴィラなどで休日を楽しく過ごす様子を撮影した。

また、自身初となるランジェリーカットにも挑戦。本人が熱望したAKB48の『ヘビーローテーション』のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今までに見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、そしてさらに背伸びした大胆カットまで。20歳という節目を迎えるにあたり、彼女の“今”をこれでもかと詰め込んだメモリアルな写真集となっている。

発売を記念し、イベントの開催も決定。本人による写真集お渡し会を都内で2回、地元・名古屋で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントを予定している。

大村杏 コメント

前回のヤングチャンピオンの撮影が終わってコメント動画を撮っていたら、突然ケーキを渡されてサプライズで「写真集が決まりました」と発表されたんです！ まさか自分が写真集を出せるとは思っていなかったですし、とにかく驚きすぎて人生で初めて腰を抜かしました（笑）。

SKE48の先輩方も写真集を出されていて、いつか私も写真集を出したいという気持ちはずっとあったので、念願がかなってすごくうれしいです。10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！この写真集を読んでも〜〜〜っとあんずのことを好きになってください♡

＜プロフィール＞

おおむら・あんず

2005年9月20日生まれ。愛知県出身。

身長：152cm

ニックネーム：あずあず

趣味：踊ること、可愛い洋服を探すこと

特技：笑顔と変顔

SKE48 Team Eのメンバー。2022年3月3日にSKE48の11期生として加入。2025年3月に発売されたSKE48の34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢。

2025年7月5日（土）・6日（日）のZepp Nagoyaを皮切りに、全国7都市を回る「SKE48 SUMMER Tour 2025」を開催。

公式X：@omura_anzu_

公式Instagram：@azaz__920

書誌情報

SKE48大村杏1st写真集 杏仁豆腐

発売日：2025年9月20日（土）

発売：秋田書店

判型：A4判／128ページ

予価：本体2,727円（税別）

撮影：佐藤佑一

＜オリジナルチェーン購入特典＞

セブンネットショッピング（生写真1種）

ヨドバシカメラ（生写真1種）

楽天ブックス（生写真1種）

駿河屋（生写真1種）

