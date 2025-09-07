¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥Ò¥×¥Þ¥¤¡ã11th¥é¥¤¥Ö¡ä¡¢¥Ò¥×¥à¥Ó¶Ê¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÈFling Posse¡õËãÅ·Ïµ¡ÉDay1
¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È11²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¡ã¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢ä¡ä¤¬µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO¡ÊÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë¤Ë¤Æ9·î6Æü¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤éÅþÃå¤·¤¿½éÆü¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
2017Ç¯9·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡×¡£ÁíÀª18¿Í¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬6¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡Ö¥é¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤ÆÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤òÅ¸³«¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Î¶¯¤¤²»³Ú¤È¡¢Êª¸ìÀ¤Î¶¯¤¤²»À¼¥É¥é¥Þ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡¢ÉñÂæ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡Ê¥Ò¥×¥à¥Ó¡Ë¤¬¸ø³«¡£´ÑµÒ¤ÎÁªÂò¤Ç¾å±Ç²ó¤´¤È¤ËÅ¸³«¤ä·ëËö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î´ÑµÒ»²²Ã·¿¡Ö¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±Ç²è¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ò¥×¥Þ¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤âÄó¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ã¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢ä¡ä¤Ï¡¢±Ç²è¤Î·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ëàFirst Stageá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³«ºÅ¡£¤½¤ÎÈéÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¡ã¥·¥Ö¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÉFling Posse¡É ¡õ ¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÉËãÅ·Ïµ¡É¡ä¤Î¸ø±é¤¬¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO¤Ë¤Æ9·î6Æü¡¦7Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Fling Posse¤Î²«¿§¡¢ËãÅ·Ïµ¤Î¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¸òº¹¤·¡¢³«Ëë¤ò¹ð¤²¤¿º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏFling Posse¤Î3¿Í¡Ê°»Â¼ Íð¿ô¤ò±é¤¸¤ëÇò°æÍª²ð¡¢Ì´Ìî ¸¸ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢ÍÀ´Àî ÄëÅý¤ò±é¤¸¤ëÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡Ë¤È¡¢ËãÅ·Ïµ¤Î3¿Í¡Ê¿ÀµÜ»û ¼äÍë¤ò±é¤¸¤ëÂ®¿å¾©¡¢°Ë×²ÑÇ °ìÆó»°¤ò±é¤¸¤ëÌÚÅçÎ´°ì¡¢´Ñ²»ºä ÆÈÊâ¤ò±é¤¸¤ë°ËÅì·ò¿Í¡Ë¤¬°ìµó¤ËÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- ¡Ü¡×¡ÖHoodstar ¡Ü¡×¤ò2¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬²Î¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç®µ¤¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤Ï¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Çò°æ¤Î°§»¢¤ËÂ³¤¡¢ËãÅ·Ïµ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¡¢
Â®¿å¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó°¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÌÚÅç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í11th¥é¥¤¥Ö¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©°¦¤·¤Æ¤ë¤è»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¡×
°ËÅì¡Ö¥·¥ó¥¸¥å¥¯¡¢¥·¥Ö¥ä¤ÎÎ¾Êý¤Î¥é¥¤¥È¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÀâ¤ÎÌë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤¯Fling Posse¤Ï¡¢
ÌîÄÅ»³¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ìã¤¨¤ë¤·¡¢ËãÅ·Ïµ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÀÆÆ£¡Ö³§ÍÍ¤ÎÇ®µ¤¤Ç¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Çò°æ¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤11th¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ËÍÃ£¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¿§¤òºÌ¤í¤¦¤Í¡ªÁáÂ®À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¤ÈMC¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÏFling Posse¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ø¿Ê¤ß¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¤È¤ê¤Þ Get on the floor¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖBlack Journey¡×¡¢¥Ý¥¨¥¸¡¼¤Ç´ö½Å¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤ËÊª¸ìÀ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖStella¡×¤È¡¢Fling Posse¤ÎÂ¿ÌÌÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö11th¡¢Ä´»Ò¤É¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÅç¤Î¥³¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËãÅ·Ïµ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Åª¤Ê¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎGADORO¤¬ºî»ì¤ò¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤òDJ KRUSH¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê¡ÖTOMOSHIBI¡×¡¢¥á¥í¥¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÃúÇ«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë´ÑµÒ¤âÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°»Â¼ Íð¿ô¡õ¿ÀµÜ»û ¼äÍë¤Ë¤è¤ë¡É¶õ¼ä¥Ý¥Ã¥»¡É¤¬¡ÖBirthday¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¹â²»¤ÎÍð¿ô¤ÈÄã²»¤Î¼äÍë¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
DJ U-ICHI¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°ËÅì¤Î¡Ö²ñ¾ì¡¢±Ç²è´Û¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¢ÇÛ¿®¡¢À¼½Ð¤»¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Battle Anthem- ¡Ü¡×¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç²ñ¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤âÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
Çò°æ¤Î¡Ö9·î2Æü¤Ç¥Ò¥×¥Þ¥¤¤â8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¡¢6¿Í¤¬¥Ò¥×¥Þ¥¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ò¥×¥à¥Ó¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÂ®¿å¤¬Êó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥×¥à¥Ó¡×¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿Fling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ¡ÖStick To My Mic¡×¤Ø¡£¥Ð¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ùTaku Takahashi (m-flo)¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤âºîÍÑ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢MCU¡¦LITTLE¡¦KREVA¤¬À©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Fling Posse¡Ö¥Ð¥é¤ÎÂ«¡×¡¢SALU¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢Í§¾ð¤Î¸÷·Ê¤òÉÁ¤¯ËãÅ·Ïµ¡ÖBLESS YOU¡×¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤ÇÄù¤á¤¿Fling Posse¡ÖShibuya Marble Texture -PCCS-¡×¡¢¥Ò¥×¥Þ¥¤¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëËãÅ·Ïµ¡ÖShinjuku Style ¡Á¾Ð¤ï¤¹¤Ê¡Á¡×¤È¥Ò¥×¥Þ¥¤¤Î²¦Æ»¶Ê¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢
Â®¿å¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÇ®¤¤¤·¡¢²ñ¾ì¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
ÌÚÅç¡ÖºÇ¹â¤ÎDay1¡£Day2¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
°ËÅì¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÌîÄÅ»³¡ÖPosse¤ÈËãÅ·Ïµ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×
ÀÆÆ£¡Ö¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤´À¤ò¤«¤±¤¿º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
Çò°æ¡ÖÇ®µ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È´ÑµÒ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡ÖSUMMIT OF DIVISIONS¡×¡ÖHypnotic Summer¡×¡ÖNext Stage¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Ò¥×¥à¥Ó¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIC AS ONE¡×¡£¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤¬¼«Á³¤Ë²ñ¾ì¤Ç¹ç¾§¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤ËÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ³ÚC¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ò¥×¥Þ¥¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¿6¿Í¡£½¼¼Â¤Î11th¥é¥¤¥Ö½éÆü¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¹âÌÚ¡ÉJET¡É¿¸°ìÏº
»£±Æ¡ýº´Æ£ ·°
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ã¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢äFling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://hpmi.lnk.to/11thFPMET
M1: ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- ¡Ü
M2: Hoodstar ¡Ü
Dance Bridge
M3: ¤È¤ê¤Þ Get on the floor
M4: Black Journey
M5: Stella
M6: ¥Ñ¥Ô¥è¥ó
M7: TOMOSHIBI
M8: ¥·¥ó¥¯¥í¡¦¥·¥Æ¥£
M9: Birthday
DJ Bridge
M10: ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Battle Anthem- ¡Ü
M11: Stick To My Mic
M12: ¥Ð¥é¤ÎÂ«
M13: BLESS YOU
M14: Shibuya Marble Texture -PCCS-
M15: Shinjuku Style ¡Á¾Ð¤ï¤¹¤Ê¡Á
M16: Division All Stars ¥á¥É¥ì¡¼
¡ SUMMIT OF DIVISIONS
¢ Hypnotic Summer
£ Next Stage
M17: MIC AS ONE
¥Ò¥×¥à¥Ó ¼þÇ¯µÇ°¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç
¾å±Ç´Û¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://theater.toho.co.jp/toho_theaterlist/hypnosismic-movie.html
¢£±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢ä¥¹¥Æ¡¼¥¸°§»¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Ãæ·ÑÉÕ¤
¢£9·î20Æü(ÅÚ) 17:40¤Î²ó¡Ê¾å±ÇÁ°¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢äMAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ ¥¹¥Æ¡¼¥¸°§»¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Ãæ·ÑÉÕ¤
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§9·î12Æü(¶â) 24:00¡Ê9·î13Æü(ÅÚ)0:00¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡¡¡³Æ·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¢£10·î4Æü(ÅÚ) 17:40¤Î²ó¡Ê¾å±ÇÁ°¡Ë
±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢äBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple ¥¹¥Æ¡¼¥¸°§»¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°Ãæ·ÑÉÕ¤
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§¡¡9·î26Æü(¶â) 24:00¡Ê9·î27Æü(ÅÚ)0:00¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡¡¡³Æ·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¢£±Ç²è¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://hypnosismic-movie.com/
¡ã¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- 11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢ä¡ä
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë16»þ00Ê¬ ³«¾ì / 17»þ00Ê¬ ³«±é
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ00Ê¬ ³«¾ì / 16»þ00Ê¬ ³«±é
¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢äFling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ¡×
²ñ¾ì¡§µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê TOKYO¡ÊÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë
½Ð±é¡§Çò°æÍª²ð¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢ÌîÄÅ»³¹¬¹¨¡¢ÌÚÅçÎ´°ì¡¢°ËÅì·ò¿Í
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë16»þ00Ê¬ ³«¾ì / 17»þ00Ê¬ ³«±é
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ00Ê¬ ³«¾ì / 16»þ00Ê¬ ³«±é
¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢äMAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ¡×
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
½Ð±é¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡¢¶ðÅÄ¹Ò¡¢¿ÀÈø¿¸°ìÏº¡¢´äºêÎÊÂÀ¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¡¢¹õÅÄ¿òÌð
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë16»þ00Ê¬ ³«¾ì / 17»þ00Ê¬ ³«±é
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë16»þ00Ê¬ ³«¾ì / 17»þ00Ê¬ ³«±é
¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle- 11th LIVE ¢ãFinal D.R.B¢äBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple¡×
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê
½Ð±é¡§ÌÚÂ¼Úå¡¢ÀÐÃ«½Õµ®¡¢Å·粼ÞæÊ¿¡¢ÍÕ»³æÆÂÀ¡¢ºç¸¶Í¥´õ¡¢ÃÝÆâ±É¼£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨½Ð±é¼Ô¡¢ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§ ¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÀÚ¤ÎÅ¾Çä¹Ô°Ù/¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¾Çä¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¾ì¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
HOT STUFF PROMOTION¡¡03-5720-9999¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á15:00¡Ë
WEB¡¡https://www.red-hot.ne.jp
¡ÖABEMA PPV ONLINE LIVE¡×À¸ÇÛ¿®³«ºÅ³µÍ×
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ 11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢äFling Posse ¡õ ËãÅ·Ïµ¡Ù
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
¡ÚDAY1¡Û2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï16»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¡ÚDAY2¡Û2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë 16»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï15»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
¡ÚDAY1¡Û¡ÚDAY2¡Û¤È¤â¤Ë2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¡Á2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸
¡ÚDAY1¡Ûhttps://abema.tv/live-event/593addfa-c0ab-469e-820a-f181b99ee3cb
¡ÚDAY2¡Ûhttps://abema.tv/live-event/b56d1069-a98d-476c-bdbe-5a5477518869
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ 11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢äMAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ¡Ù
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
¡ÚDAY1¡Û2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï16»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¡ÚDAY2¡Û2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë 16»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï15»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
¡ÚDAY1¡Û¡ÚDAY2¡Û¤È¤â¤Ë2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¡Á2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸
¡ÚDAY1¡Ûhttps://abema.tv/live-event/0f8aef4c-898a-45a1-a047-6f2c399d1d70
¡ÚDAY2¡Ûhttps://abema.tv/live-event/1cad9a7e-40e9-4d7c-8a2d-3c80bc60e56b
¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ 11th LIVE¢ãFinal D.R.B¢äBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple¡Ù
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
¡ÚDAY1¡Û2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë 17»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï16»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¡ÚDAY2¡Û2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë 17»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï16»þ30Ê¬¡Á¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
¡ÚDAY1¡Û¡ÚDAY2¡Û¤È¤â¤Ë2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¡Á2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸
¡ÚDAY1¡Ûhttps://abema.tv/live-event/9ab09e8c-9e28-46c4-98e3-711971a666fa
¡ÚDAY2¡Ûhttps://abema.tv/live-event/fe178581-310d-4880-b9ac-d05eb9d45833
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â(Á´¸ø±é¶¦ÄÌ)
°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡§³Æ5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ500±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡§³Æ6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ600±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2days¡Ë¡§³Æ10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ1,000±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ëÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê2days¡Ë¡§³Æ13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ1,800±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Division All Stars¡Öå« +¡×
2025Ç¯9·î2Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://hpmi.lnk.to/kizunapPR
ºî»ì¡§YOSHI ¡õ ¥Ý¥Á¥ç¥à¥¥ó¡Ê²îµ´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¦¥µ¥¤¥×¥ì¥¹¾åÌî¡¦ÌïÇ·½õ¡ÊAFRO PARKER¡Ë¡¦Mr.Q & »³☮¥Þ¥ó¡Ê¥é¥Ã¥Ñ²æ¥ê¥ä¡Ë¡¦KOPERU¡¦SEAMO¡¦tofubeats
ºî¶Ê¡§tofubeats
ÊÔ¶Ê¡§tofubeats¡¦maeshima soshi
関連リンク
¢¡±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
