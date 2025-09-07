GENERATIONS白濱亜嵐、松本まりかとキス寸前？ “イチャイチャ”ランウェイに黄色い歓声【TOKYO GENERATIONS COLLECTION】
【モデルプレス＝2025/09/07】GENERATIONSが7日、東京ガールズコレクションとのスペシャルコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」をさいたまスーパーアリーナにて開催。テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「奪い愛、真夏」（毎週金曜よる11時15分〜）にて主演を務める女優の松本まりかが、スペシャルゲストとしてサプライズ登場した。
【写真】ジェネ白濱亜嵐＆松本まりか、キス寸前
同ドラマで松本演じる海野真夏に片思いをしている好青年・日熊元也役の白濱亜嵐。ゲストの松本とともに、2人揃ってランウェイを歩いた。センターステージでは、白濱が松本にキスをせがむ場面もあり、観客からは黄色い歓声が。松本は戸惑いながらも笑顔でそっぽを向くなど、仲の良さを垣間見せた。
その後のトークコーナーでは、小森隼が白濱に「ちょいちょい！この変態〜！」と口に。白濱は「変態じゃないよ！好きなだけなんだよ！」と役柄が抜けていないようであった。ランウェイ中の白濱の対応について松本は「私にもサプライズでした？ちょっとビックリしましたね…、すごいですね、クランクアップしたのに（笑）」と心境を語った。
同ドラマはどんな作品かと問われた白濱は「SFタイムリープ不倫です（笑）」と紹介し、松本は「もう、カオスです（笑）。私たちは真剣にやっているんですけど、笑っていいドラマです（笑）」とコメント。続けて、白濱の印象を聞かれた松本は「10代のときに共演しているんです。なので、まだ子どもだなって感じ（笑）」としつつも「めちゃくちゃ芝居がいいんです。亜嵐くんのお芝居もぜひ、観てください」と絶賛すると、白濱は喜びの表情を見せていた。
同イベントは、前⽇9⽉6⽇に開催された「東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」に続く形で、TGCチームの全⾯協⼒のもとGENERATIONSがTGCをオマージュしながら、各メンバーがプロデュースしたステージを本気で届ける、ファッション・⾳楽・エンタテインメントを最⼤限に詰め込んだ1⽇限りの“やりたい放題”の祭典。今回はメンバーそれぞれが「FASHION STAGE」「SPECIAL STAGE」の2種類のステージを展開し、個性が光る合計12のステージが用意されている。（modelpress編集部）
