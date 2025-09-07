「ちはやふる」で話題・嵐莉菜、黒髪姿で雰囲気ガラリ「別人級」「誰かと思った」と反響
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の嵐莉菜が7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した嵐は「名前ボードがたくさんあって本当に嬉しかったよ」とつづりオフショットを公開。これまでハイトーンのヘアスタイルが印象的だったが、この日は黒髪姿を披露した。ウィッグか自毛か定かではないが、雰囲気をガラリと変えていた。
この投稿にファンからは「別人級」「似合いすぎ」「びっくりした」「誰かと思った！」と反響が寄せられている。
嵐は、現在放送中の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）に出演し、注目を集めている。（modelpress編集部）
◆嵐莉菜、黒髪姿が話題
