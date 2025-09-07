Tシャツよりこっちかも！【ZARA】40・50代が似合う♡「上品ブラウス」

カジュアルでデイリー使いしやすいTシャツもいいけれど、上品見えを狙いたいミドル世代にはブラウスがぴったりかも。デザイン性に優れたトップスが豊富な【ZARA（ザラ）】なら、大人に似合うきれいめのブラウスが見つかりそう。今回は、パフスリーブやギャザーなど女性らしいデザインが魅力のアイテムをピックアップ。上品なブラウスが、ワンランク上の着こなしを叶えてくれるはず。

袖口リボンがさりげないアクセントに

【ZARA】「ZW COLLECTION パフスリーブブラウス」\3,990（税込・セール価格）

ふんわりとしたパフスリーブが、フェミニンなムードを演出。リボンを絞って袖口幅を調整できるのがポイントです。とろみのあるレーヨン混素材が上品で、ミドル世代にぴったり。ラウンドヘムでタックインでもアウトでもサマ見えが狙えます。清潔感のあるサンドカラーのほか、涼しげで大人っぽいブルーグレーもラインナップ。

美しいドレープ感でエレガントな大人コーデに

【ZARA】「ギャザー入りサテンブラウス」\6,590（税込）

たっぷりのギャザーとドレープ感が美しいブラウス。リッチな光沢のあるサテン素材も、上品見えをサポート。肩が落ちるシルエットやデコルテラインが見えるVネックなど、女性らしいデザインが魅力的。リラックス感がありながら、ウエストをキュッと絞ったメリハリのあるシルエットでスタイルアップもサポート。存在感のあるテールブルーと、秋を先取りできそうなブラウンの2色展開です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M