◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 最終日（７日、関空アイスアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の車俊煥（チャ・ジュンファン、韓国）が１６５・５５点、合計２５３・３１点で優勝。ジャンプでわずかに乱れがありつつ「自分の状態と、どれくらいこのプログラムを遂行できるかをチェックできたので、今季をスタートする上でとてもいい経験になった」と振り返った。

冒頭のサルコーが２回転となったが、続くトウループ、サルコーの４回転は成功。連続ジャンプを降りるなど、ＳＰフリーともに１位で優勝した。大会前でのインタビューでは「状態は６〜７０％」と語っていたとしつつ、「今日は４〜５０％だった」。課題をあぶり出し「今日してしまったミスの修正に取り組んでいく」とした。

約１０００人の日本ファンの前で迎えた今季初戦。車は「（演技中に）バテた時でも、応援があったから頑張り抜くことができた。とても幸せでした」と、歓声に感謝した。「取り組むことが今、たくさん頭の中にある。このプログラムを滑るためにもっとトレーニングをしないといけないし、それにワクワクしている」と五輪シーズンを見据えた。