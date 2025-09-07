俳優のマイケル・ユーリー（４５）は、人気ドラマ「アグリー・ベティ」の出演前、医療用マリファナのテスターだったという。同ドラマのマーク役で人気を博したマイケルは、およそ２０年前にヴィレッジ・ヴォイス紙に掲載されていた広告を見て、その仕事に応募したのだという



【写真】「アグリー・ベティ」でヒロインを務めたアメリカ・フェレーラ

マリファナのテスターの仕事に「何度も」応募していたというマイケルは、ポッドキャスト番組「ディア・チェルシー」でこう明かす。「ヴィレッジ・ヴォイスがきっかけだったんだけど、冗談のつもりだった」「『これって本当かな？』みたいな感じで」「ルームメイトでもあった仲の良い親愛なる友人と応募したんだ。でも彼は脳にちょっと疾患があって」「深刻ではなかったんだけど、当時は発作とかがあった。だから彼は受からなかった。すごくがっかりしてたよ。すごくわずかな異常があっただけなのにさ。それで僕は受かった」



そして異なる強さの強度のを試したその治験での経験は、「ワイルド」だったと続ける。また、「ハイ」になったり、「被害妄想」に駆られることもあったという



