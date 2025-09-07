木の温もりあふれる和室にベッドを備えた落ち着きの空間！赤城山 - 懐

かつて「旅籠 忠治館」として約100年にわたり地域の方々に親しまれてきたこの施設は風情ある建築美を残しながらも、愛犬と共に快適に過ごせる空間を整備し、古民家調の趣と現代的な快適性を兼ね備えた旅館に生まれ変わり、今回2025年9月2日(火)に愛犬と泊まれる古民家リトリート「赤城山 - 懐 - (ふところ)」として開業。

赤城山 - 懐 -

所在地 ： 群馬県前橋市苗ヶ島町2036

TEL ： 027-284-0015(10:00〜17:00)

客室数 ： 14室(すべて愛犬同伴可能)

※小型犬(体重10Kg未満、体高30cm未満)〜

中型犬(体重10Kg〜25kg、体高30cm〜50cm)まで、

生後6か月以上、外出適正年齢であればご宿泊可能です。

※1室につき、小型犬・中型犬あわせて2頭まで同伴。

予約方法 ： 電話(TEL：027-284-0015/10時〜17時)、公式サイト、楽天トラベル、るるぶトラベルなど

かつて「旅籠 忠治館」として約100年にわたり地域の方々に親しまれてきたこの施設は風情ある建築美を残しながらも、愛犬と共に快適に過ごせる空間を整備し、古民家調の趣と現代的な快適性を兼ね備えた旅館に生まれ変わり、今回2025年9月2日(火)に愛犬と泊まれる古民家リトリート「赤城山 - 懐 - (ふところ)」として開業しました。

愛犬と一緒に泊まれる和モダン客室！

木の温もりあふれる和室にベッドを備えた落ち着きの空間です。

ベッドの上で添い寝も可能で、愛犬も自由にくつろげます。

＜客室タイプ＞

【コンフォート和室】ツインベッド(29m2)

【スーペリア和室／中庭側】ツインベッド(33m2)

【半露天風呂付デラックス和室】ツインベッド(37m2)

【半露天・愛犬専用風呂付／離れ特別和室】ツインベッド(45m2)

客室例

＊地元食材を活かした食事

愛犬と一緒にダイニング(食事処)で、赤城山麓の山の幸・川の幸をふんだんに使った季節料理を楽しめます。

ダイニング／夕食会席

＊自然に囲まれた癒しの環境

赤城山の豊かな四季に触れられる中庭や露天風呂、愛犬と走り回れるドッグランを完備。

露天風呂／庭園・ドッグラン

