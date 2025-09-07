チーズの普及と消費拡大！チーズフェスタ 2025

2025年11月11日(火)〜12日(水)、『チーズフェスタ 2025』を渋谷区・恵比寿の「EBiS 303」にて開催。

チーズフェスタ 2025

日時：2025年11月11日(火) 11:00〜19:00／12日(水)10:30〜18:30

会場：「EBiS 303」

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3F

入場：無料

対象：一般

主催：チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会

後援：農林水産省、厚生労働省

協力：公益財団法人日本ユニセフ協会／日本酪農科学会／

一般社団法人日本チーズ協会／公益財団法人塩事業センター／

海苔で健康推進委員会／ピザ協議会／公益財団法人日本乳業技術協会

※イベント内容の変更、および中止することもあります。

11月11日を『チーズの日』、11月を『チーズの月』と制定し、チーズの普及と消費拡大を目的としたこのイベントは、2025年で32回目の開催となります。

2025年は、「世界のチーズと、恵比寿で出会う。」をテーマに、日本・世界のチーズの試食＆販売コーナー、峰竜太さん出演によるチーズのレシピコンテスト『第14回チー1グランプリ』の表彰式などを展開。

さらに、NHK『きょうの料理』でおなじみの牧野直子さんによる栄養たっぷりのチーズ料理の紹介をします。

また、公益財団法人塩事業センターとのコラボレーション企画では、チーズを支える“縁の下の力持ち”である『塩』の役割を紹介しながら、コラボレシピも楽しめる特設コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。

◆『チーズフェスタ2025』の見どころ

NHK『きょうの料理』でおなじみの講師 牧野直子さんがおいしく栄養たっぷりのチーズ料理を披露

たんぱく質やカルシウムが豊富で、単体でも吸収の良いチーズ。

しかし、食材との取り合わせ次第で、さらに理想的な栄養バランスを取ることが可能に！ビタミンD食材との組み合わせで、カルシウムの吸収を助けたり、マグネシウムが豊富な食材との組み合わせで、骨を強くし、成長を助けたりする効果があります。

管理栄養士として活躍する料理研究家の牧野直子さんが、おいしいはもちろん、栄養バランスもとことん追求したチーズレシピを紹介します！

『きょうの料理』講師 牧野直子さん

『第14回チー1グランプリ』 表彰式 プレゼンターは峰竜太さん！

2025年で14回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー1グランプリ』。

全国から寄せられた多くの作品の中から、地域選抜賞(12作品)を経て、グランプリ1作品、準グランプリ2作品、チーズ部門賞1作品を11月11日(火)の『チーズフェスタ2025』会場にて発表。

2025年もタレントの峰竜太さんを表彰式のプレゼンターにお迎えします！

『チー1グランプリ』プレゼンター 峰竜太さん

公益財団法人塩事業センターとのコラボ企画

チーズのおいしさを引き出す“塩”の力。

その関係性を知ったうえで味わうチーズは、いつもとはひと味違うはず。

当日、コラボレーションレシピの試食も行いますので、是非ご賞味ください。

いま話題の工房製国産ナチュラルチーズがチーズフェスタに登場！

一般社団法人日本チーズ協会の協力により、北海道から九州まで全国各地375を超えるチーズ工房から厳選した、こだわりのチーズを紹介！国内外のチーズコンテストで入賞したチーズや日本ならではのチーズなどに出会えます。

＜メディア向けセミナー＞ 「チーズの栄養と健康効果」

中島肇 (なかじまはじめ)氏

東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科 教授をお招きし、［メディア向けセミナー］を開催。

「チーズの栄養と健康効果：ミルク由来たんぱく質の特性から」をテーマとし、メディア向けに発信していただきます。

東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科 中島肇教授

◆主なプログラム

◇メインステージ・チーズ紹介コーナー

チーズメーカー・輸入商社各社や在外公館による、おすすめのチーズを使用したレシピ紹介や、スペシャルゲストをお招きしチーズに関するトークショーなどを実施します。

◇試食・販売コーナー

協賛各社おすすめのチーズを食べ比べ。

お気に入りのチーズは、その場で購入することもできます。

※試食可能なチーズは時間帯により異なります。

◇「第14回チー1グランプリ」

チーズを使った料理コンテストのグランプリ、準グランプリ、チーズ部門賞を発表しました。

◇塩×チーズのコラボレーション

塩とチーズの関係を学びながら、おいしさを体験できる試食イベントです。

■EBiS 303 へのアクセス

＜恵比寿駅までの所要時間＞

成田空港から約1時間15分、羽田空港から約45分、品川から約10分、新宿から約10分

渋谷から約2分

恵比寿駅から徒歩約3分の会場となります。

会場地図

チーズフェスタ2025 会員各社 ＊50音順

チーズ普及協議会

◆会員

協同乳業株式会社／小岩井乳業株式会社／株式会社宝幸／北海道乳業株式会社／マリンフード株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社／雪印メグミルク株式会社／よつ葉乳業株式会社／六甲バター株式会社

日本輸入チーズ普及協会

◆正会員

伊藤忠商事株式会社／伊藤ハム米久ホールディングス株式会社／株式会社エヌ・シー・エル／エムケーチーズ株式会社／開門株式会社／カーギルジャパン合同会社／株式会社久田／サヴァンシア フロマージュ＆デイリージャポン株式会社／サプート・デイリー・ジャパン株式会社／株式会社三祐／世界チーズ商会株式会社／チェスコ株式会社／デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社／株式会社東京デーリー／日成共益株式会社／日本マイセラ株式会社／株式会社野澤組／株式会社フェルミエ／フォンテラ ジャパン株式会社／株式会社宝幸／三井物産株式会社／ムラカワ株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社／雪印メグミルク株式会社／株式会社ラクト・ジャパン／六甲バター株式会社

◆準会員

アーラフーズイングレディエンツジャパン株式会社／エヌ・シー・フーズ株式会社／株式会社エフ アール マーケティング／株式会社エフ・エフ・シー／株式会社エム・シー・フーズ／グローバル・チーズ株式会社／シュレッドサービス株式会社／株式会社諏訪角商店／株式会社デルソーレ／ベルジャポン株式会社／マリンフード株式会社／ユニオンチーズ株式会社／株式会社ヨシダコーポレーション／LACTALIS JAPAN株式会社／株式会社リフェージュ

◆賛助会員

アイルランド食糧庁ボード・ビア／アメリカ乳製品輸出協会／イスタンブール水産物畜産物輸出機構／在日キプロス貿易センターハルミチーズ促進局／ギリシャ大使館 経済商務部／チリ乳製品輸出協会／デーリー・オーストラリア／デンマーク農業理事会日本事務所／Hopscotch Japan 株式会社

