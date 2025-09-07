チーズの普及と消費拡大！チーズフェスタ 2025
2025年11月11日(火)〜12日(水)、『チーズフェスタ 2025』を渋谷区・恵比寿の「EBiS 303」にて開催。
チーズフェスタ 2025
日時：2025年11月11日(火) 11:00〜19:00／12日(水)10:30〜18:30
会場：「EBiS 303」
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3F
入場：無料
対象：一般
主催：チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会
後援：農林水産省、厚生労働省
協力：公益財団法人日本ユニセフ協会／日本酪農科学会／
一般社団法人日本チーズ協会／公益財団法人塩事業センター／
海苔で健康推進委員会／ピザ協議会／公益財団法人日本乳業技術協会
※イベント内容の変更、および中止することもあります。
2025年11月11日(火)〜12日(水)、『チーズフェスタ 2025』を渋谷区・恵比寿の「EBiS 303」にて開催します。
11月11日を『チーズの日』、11月を『チーズの月』と制定し、チーズの普及と消費拡大を目的としたこのイベントは、2025年で32回目の開催となります。
2025年は、「世界のチーズと、恵比寿で出会う。」をテーマに、日本・世界のチーズの試食＆販売コーナー、峰竜太さん出演によるチーズのレシピコンテスト『第14回チー1グランプリ』の表彰式などを展開。
さらに、NHK『きょうの料理』でおなじみの牧野直子さんによる栄養たっぷりのチーズ料理の紹介をします。
また、公益財団法人塩事業センターとのコラボレーション企画では、チーズを支える“縁の下の力持ち”である『塩』の役割を紹介しながら、コラボレシピも楽しめる特設コーナーなど盛りだくさんの内容となっています。
◆『チーズフェスタ2025』の見どころ
NHK『きょうの料理』でおなじみの講師 牧野直子さんがおいしく栄養たっぷりのチーズ料理を披露
たんぱく質やカルシウムが豊富で、単体でも吸収の良いチーズ。
しかし、食材との取り合わせ次第で、さらに理想的な栄養バランスを取ることが可能に！ビタミンD食材との組み合わせで、カルシウムの吸収を助けたり、マグネシウムが豊富な食材との組み合わせで、骨を強くし、成長を助けたりする効果があります。
管理栄養士として活躍する料理研究家の牧野直子さんが、おいしいはもちろん、栄養バランスもとことん追求したチーズレシピを紹介します！
『きょうの料理』講師 牧野直子さん
『第14回チー1グランプリ』 表彰式 プレゼンターは峰竜太さん！
2025年で14回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー1グランプリ』。
全国から寄せられた多くの作品の中から、地域選抜賞(12作品)を経て、グランプリ1作品、準グランプリ2作品、チーズ部門賞1作品を11月11日(火)の『チーズフェスタ2025』会場にて発表。
2025年もタレントの峰竜太さんを表彰式のプレゼンターにお迎えします！
『チー1グランプリ』プレゼンター 峰竜太さん
公益財団法人塩事業センターとのコラボ企画
チーズのおいしさを引き出す“塩”の力。
その関係性を知ったうえで味わうチーズは、いつもとはひと味違うはず。
当日、コラボレーションレシピの試食も行いますので、是非ご賞味ください。
いま話題の工房製国産ナチュラルチーズがチーズフェスタに登場！
一般社団法人日本チーズ協会の協力により、北海道から九州まで全国各地375を超えるチーズ工房から厳選した、こだわりのチーズを紹介！国内外のチーズコンテストで入賞したチーズや日本ならではのチーズなどに出会えます。
＜メディア向けセミナー＞ 「チーズの栄養と健康効果」
中島肇 (なかじまはじめ)氏
東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科 教授をお招きし、［メディア向けセミナー］を開催。
「チーズの栄養と健康効果：ミルク由来たんぱく質の特性から」をテーマとし、メディア向けに発信していただきます。
東京聖栄大学 健康栄養学部 食品学科 中島肇教授
◆主なプログラム
◇メインステージ・チーズ紹介コーナー
チーズメーカー・輸入商社各社や在外公館による、おすすめのチーズを使用したレシピ紹介や、スペシャルゲストをお招きしチーズに関するトークショーなどを実施します。
◇試食・販売コーナー
協賛各社おすすめのチーズを食べ比べ。
お気に入りのチーズは、その場で購入することもできます。
※試食可能なチーズは時間帯により異なります。
◇「第14回チー1グランプリ」
チーズを使った料理コンテストのグランプリ、準グランプリ、チーズ部門賞を発表しました。
◇塩×チーズのコラボレーション
塩とチーズの関係を学びながら、おいしさを体験できる試食イベントです。
■EBiS 303 へのアクセス
＜恵比寿駅までの所要時間＞
成田空港から約1時間15分、羽田空港から約45分、品川から約10分、新宿から約10分
渋谷から約2分
恵比寿駅から徒歩約3分の会場となります。
会場地図
チーズフェスタ2025 会員各社 ＊50音順
チーズ普及協議会
◆会員
協同乳業株式会社／小岩井乳業株式会社／株式会社宝幸／北海道乳業株式会社／マリンフード株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社／雪印メグミルク株式会社／よつ葉乳業株式会社／六甲バター株式会社
日本輸入チーズ普及協会
◆正会員
伊藤忠商事株式会社／伊藤ハム米久ホールディングス株式会社／株式会社エヌ・シー・エル／エムケーチーズ株式会社／開門株式会社／カーギルジャパン合同会社／株式会社久田／サヴァンシア フロマージュ＆デイリージャポン株式会社／サプート・デイリー・ジャパン株式会社／株式会社三祐／世界チーズ商会株式会社／チェスコ株式会社／デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社／株式会社東京デーリー／日成共益株式会社／日本マイセラ株式会社／株式会社野澤組／株式会社フェルミエ／フォンテラ ジャパン株式会社／株式会社宝幸／三井物産株式会社／ムラカワ株式会社／株式会社明治／森永乳業株式会社／雪印メグミルク株式会社／株式会社ラクト・ジャパン／六甲バター株式会社
◆準会員
アーラフーズイングレディエンツジャパン株式会社／エヌ・シー・フーズ株式会社／株式会社エフ アール マーケティング／株式会社エフ・エフ・シー／株式会社エム・シー・フーズ／グローバル・チーズ株式会社／シュレッドサービス株式会社／株式会社諏訪角商店／株式会社デルソーレ／ベルジャポン株式会社／マリンフード株式会社／ユニオンチーズ株式会社／株式会社ヨシダコーポレーション／LACTALIS JAPAN株式会社／株式会社リフェージュ
◆賛助会員
アイルランド食糧庁ボード・ビア／アメリカ乳製品輸出協会／イスタンブール水産物畜産物輸出機構／在日キプロス貿易センターハルミチーズ促進局／ギリシャ大使館 経済商務部／チリ乳製品輸出協会／デーリー・オーストラリア／デンマーク農業理事会日本事務所／Hopscotch Japan 株式会社
