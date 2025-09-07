仮装をしたアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃんとグリーティングも！横浜アンパンマンこどもミュージアム「ハロウィーンイベント」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2025年9月19日(金)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを開催します。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「ハロウィーンイベント」

開催期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

交通アクセス： みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 ： 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00)

1Fショップ＆フード・レストラン 10:00〜18:00

※日によって営業時間が異なります

入館料 ： 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1F ショップ＆フード・レストランは入場無料

休日 ： 12/31〜1/2 ※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2025年9月19日(金)〜10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを開催。

3F ミュージアムフロアでは、“初めてのハロウィーンパーティー”をテーマにしたスペシャルステージを上演。

ポップなハロウィーン限定曲に合わせて、おばけのポーズやキャンディダンスなど、仮装したアンパンマンたちと一緒に家族みんなで盛り上がりましょう。

また、2025年は仮装姿のアンパンマンたちと会えるグリーティングも開催。

その他、シールラリーや期間限定のお面工作も実施します。

施設内はハロウィーン装飾が施され、アンパンマンワールドのハロウィーンを満喫できます。

1F ショップ＆フード・レストランフロアでは、この時期しか手に入らないハロウィーン限定グッズやフードを販売。

ひろばには、ハロウィーン限定フォトブースも登場し、記念撮影も楽しめます。

【2・3F ミュージアム】

■メインステージ「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」

かわいい仮装姿のアンパンマンたちがポップな曲に合わせてキャンディダンス！みんなで、うきうきワクワクのハロウィーンパーティーを楽しみましょう。

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

時間：1日3回〜5回程度上演予定

場所：3F ミュージアム ひろば

出演：アンパンマン、ばいきんまん、コキンちゃん、ドキンちゃん、

ホラーマン、クリームパンダ

メインステージ ※画像はイメージです

■ハロウィーングリーティング

ハロウィーンの仮装をしたアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃんのグリーティング。

仮装姿のキャラクターグリーティングはハロウィーンの期間だけです。

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所：3F ミュージアム ひろば

ハロウィーングリーティング ※画像はイメージです

■ハロウィーンお面工作

仮装をしたアンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所：3F ミュージアム がっこう

ハロウィーンお面工作 ※画像はイメージです

■ハロウィーンシールラリー

ばぁっ！とおばけのポーズで、ミュージアムのお兄さん、お姉さんを驚かせて、ハロウィーンを一緒に楽しみましょう。

驚かせたらもらえるミニシールを5枚集めると、大きなハロウィーンシールがもらえます。

期間 ：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所 ：3F ミュージアム

引換場所：3F インフォメーション

参加方法：

(1)ミュージアムのお兄さん、お姉さんを「ばあっ」とおどろかせよう

(2)おどろかせたらミニシールがもらえるよ

(3)5枚あつめて3F インフォメーションへ行こう

(4)おおきなハロウィーンシールをプレゼント

ハロウィーンシールラリー ※画像はイメージです

■ハロウィーン装飾とフォトスポット

3F ミュージアムは、アンパンマンワールドのハロウィーンが再現されています。

アンパンマンたちの大きなハロウィーンのジャックオーランタンも期間限定で登場。

2F ミュージアム入口もハロウィーン仕様となり、記念撮影にもぴったりです。

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所：2・3F ミュージアム

ハロウィーン装飾とフォトスポット ※画像はイメージです

ハロウィーン装飾とフォトスポット ※画像はイメージです

ハロウィーン装飾とフォトスポット ※画像はイメージです

ハロウィーン装飾とフォトスポット ※画像はイメージです

【1F ショップ＆フード・レストラン】

■ハロウィーン限定フォトブース

1F ひろばでは、ハロウィーンらしい背景でアンパンマン、ばいきんまんと撮影できるフォトブースも。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる、お手持ちのカメラのシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた写真(2L版1枚1,650円)の販売も行います。

※価格は税込みです

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所：1F ショップ＆フード・レストラン ひろば(入場無料)

ハロウィーン限定フォトブース ※画像はイメージです

ハロウィーン限定グッズ＆フード

1F ショップ＆フード・レストランの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のハロウィーングッズやフードが登場。

ハロウィーンステージと同じ仮装姿のアンパンマンたちのデザインのほか、お子さまの仮装にもおすすめのグッズも取り揃えています。

ハロウィーン限定チョコクランチ ※画像はイメージです

ハロウィーン限定チョコクランチ 1,188円

アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定マシュマロ 864円

アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

スティックバルーン・ハロウィーン 800円

アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定アクリルキーホルダー ※画像はイメージです

ハロウィーン限定アクリルキーホルダー 各880円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンマスコット ※画像はイメージです

ハロウィーンマスコット 各2,200円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定ハンドタオル 1,210円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定ソックス 各770円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーン限定Tシャツ ※画像はイメージです

ハロウィーン限定Tシャツ 3,960円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ホログラムステッカー ハロウィーン ※画像はイメージです

ホログラムステッカー ハロウィーン 各385円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ハロウィーンワッペンセット ※画像はイメージです

ハロウィーンワッペンセット 1,650円

バタコさんの手づくりハウス

ハロウィーンマント ※画像はイメージです

ハロウィーンマント 各1,500円（カーニバルゲーム景品）

アンパンマンカーニバル王国

ハロウィーンカチューシャ 2,530円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

クリアポシェット ※画像はイメージです

クリアポシェット ハロウィーン 2,200円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ぱっちんピン ハロウィーン ※画像はイメージです

ぱっちんピン ハロウィーン 935円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

クリアリボンポニー ハロウィーン 990円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ハロウィーンアンパンマンパン ※画像はイメージです

ハロウィーンアンパンマンパン 550円

ジャムおじさんのパン工場

ハロウィーンカフェラテ(アイス／ホット)いちごミルク・バナナミルク 各600円(柄により販売時期が異なります)

ジャムおじさんのパン工場

※仕様や価格は変更になる可能性があります

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性があります

※画像はイメージです

※価格はすべて税込です

