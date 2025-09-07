蜜芋やモンブランなど、秋の味覚を使用！CAFE OHZAN「秋のアイシングラスク」

CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、期間限定の新商品を2025年9月1日(月)より販売中。

CAFE OHZAN「秋のアイシングラスク」

商品名 ： スティックラスク オートンヌ

価格 ： 3本入897円・5本入1,404円・10本入2,592円・15本入3,726円・

20本入4,860円(すべて税込価格)

日持ち ： 製造より60日間

発売日 ： 2025年9月1日(月)

※3本入のみ、パッケージの色味が異なります。

「スティックラスク オートンヌ」

CAFE OHZANが毎年夏に発売している期間限定の商品、アイシングシリーズ。

気温の上がる季節でも常温で持ち運びができるように、チョコレートではなくアイシングクリーム(※1)を使用したラスクです。

そのアイシングシリーズに“秋のアイシングラスク”が登場しました。

まだまだ暑さが残る初秋は、お手土産に悩んでしまう時期。

ゼリーなど真夏のイメージが強いもの以外にしたい、でもチョコレートは溶けてしまわないか心配…。

近年は特に暑い日が続き、選ぶのが難しいというお声をたくさん耳にしました。

そこで、常温で持ち運びができる秋味のお菓子が登場！

蜜芋やモンブランなど、秋の味覚を使用したラスクです。

秋らしい味わいの5種類

味は全部で5種類。

・蜜いも＆ラム

・キャラメル＆カルヴァドス

・カスタード＆メープル

・モンブラン＆ラム

・シャインマスカット＆チーズ

トッピングはドライりんごや栗の甘露煮、サツマイモチップスを使用。

香り付けにはラム酒やカルヴァドス酒を合わせました(※2)。

柔らかな秋の甘みに果実酒の華やかさを加えた、満足感のある味わいです。

おすすめはシャインマスカット＆チーズ。

アクセントとしてブラックペッパーを載せました。

甘くまろやかな風味の奥に感じる、ピリッとした少しの辛み。

大人のためにあるような、クセになる味です！

パッケージもこの製品に合わせた新しいもの。

秋らしく、背景色はプラム色。

中央のロゴ周りにはライラックカラーを合わせて、すっきりとしたおしゃれなイメージにしています。

3本入から最大20本入までの展開

1か月ほどで販売終了する予定の、今しか味わえない限定品です。

季節を先取りした秋色のお手土産を、ぜひこの機会に。

※1 アイシングクリーム

砂糖(粉糖)と卵白を使って作ったクリームのことです。

CAFE OHZANでは、きめ細かなお砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを混ぜ合わせたオリジナルのアイシングを使用しています。

※2 ラム酒やカルヴァドス酒の香料を使用しています。

この製品に含まれるアルコール度数は0.1％未満ですが、お子様や妊娠中の方、車を運転される方はお控え下さい。

■販売店情報

日本橋三越店、銀座三越店など

