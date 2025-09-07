色とりどりの10種類の生キャラメルも！YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店
2025年9月5日(金)に生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を、キュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」内にオープン。
YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店
所在地 ：〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-100-45
キュービックプラザ新横浜 3階
営業時間：9:00〜21:00(定休日：施設に準ずる)
横濱生キャラメル
価格：横濱生キャラメルクラシックBOX(5個入) 783円
横濱生キャラメルアソートBOX(10個入) 1,512円
※モンドセレクション最高金賞
横濱生キャラメルアソートBOX(20個入) 3,024円
フレーバー：バニラ、ピンクソルト、ダブルナッツ、アールグレイ、フレンチ・ラムレーズン、ラズベリー、マンゴー、宇治抹茶、シナモンアップル、エスプレッソコーヒー
厳選した北海道産生クリームや国産牛乳を使用し、パティシエが銅鍋につきっきりで炊き上げる色とりどりの10種類の生キャラメル。
素材を活かした上品な甘さと、口の中でとろける至福の生食感が特長です。
生キャラメルロール(バニラ)
価格 ：1,512円
濃厚生キャラメルを柔らかな生地でふんわり巻き上げたクラシックなロールケーキ。
バニラの華やかな香りが生キャラメルの風味を引き立てます。
キャラメルショコラサンド「プラリネノワゼット」
価格 ：4個 918円／8個 1,836円
スペイン産プラリネノワゼットとベルギー産ミルクチョコレートのフォンダンをカカオの風味が香ばしいキャラメルサブレでサンド。
ヘーゼルナッツの香ばしくほのかな甘みを引き出したショコラサンドです。
※プラリネ…ナッツをキャラメリゼして香りを高めたペースト
備考 ：数量限定商品
※上記商品価格はすべて税込みです。
