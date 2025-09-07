ネックピロー不満民よ注目！しっかり支えて通気性の高さ＆接触冷感ってのがあるんです

誰しも一度くらいは眠れなくてヒツジを数えたことがあると思います。しかし、早く寝なくちゃと焦るほど余計に眠れなくなるものですよね。そんな心配が一切なくなるかもしれないネックピローで、2秒で寝落ち、してみてはいかがでしょう。

頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」シリーズを展開する太陽から、通気性と接触冷感を向上することで快適性を追求したリニューアルモデル「ヒツジのいらないネックピロー」（8730円〜 9月6日現在）が登場。Makuakeにて先行販売を開始しました。

リニューアルした「ヒツジのいらないネックピロー」は“ぷにょんっもちっ”と包み込む気持ち良さはそのままに、通気性と接触冷感性に優れた新素材カバーを採用。

空気の通り道を作ることにより、こもりがちな熱やムレを軽減。もっと涼しく、もっと快適になっており、さらにカバーの生地は抗菌仕様で毎日清潔に使用できます。

人間工学に基づいたハイブリッド構造の本体は柔軟性と弾力性に優れたTPE（熱可塑性エラストマー）と耐久性とクッション性を併せ持つウレタンを組み合わせることで、やさしい感触としっかりした支えを両立。

また、頸椎を支える三角格子点と柔軟な可動性を生み出す菱形格子点の組み合わせで首から頭部全体を心地良く支えます。ぽってり肉厚な枕で高さを出すことにより、首を横に傾けてもしっかりと首と頭をサポート。

さらに、アジャスターで好みのフィット感に調整できるのでオーダーメイドのような心地良さを体感できるはず。

快適性だけでなく姿勢ケアや美容面にも配慮され、成人で約4〜6kgと言われている頭の重さであご下の皮下脂肪が押し出されることや、デスクワークやスマホの使用により前かがみになりがちな現代人の頭を自然なカーブでサポート。二重アゴや首のシワの原因も軽減します。

撥水性のある収納バッグは旅行や出張、オフィス、休日のドライブやキャンプなどに気軽に持ち運べます。また、本体カバーとTPEカバーは取り外せるのでメンテナンスも楽ちんです。

>> Makuake

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆シンプルゆえに使いやすい！デサント新バッグシリーズは日常から旅まで活躍間違いなし

◆モンベルのキャスター付きトラベルバッグに4輪タイプが追加！コスパの高さと使い勝手の良さはさすがです

◆ふーっとひと息で膨らむネックピローを機内以外でもリラックスに使ってみない？