ÃæÂç¡¦Â¼º´Ã£Ìé¤¬5´§Ã£À®¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡×800M¥ê¥ì¡¼¤Ç7¿ÍÈ´¤
¡¡¡þ¶¥±ËÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÇÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂç¡ÊÅèÅÄ¡¢Â¼º´¡¢¸÷±Ê¡¢Ï¡¾Â¡Ë¤¬7Ê¬12ÉÃ24¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼º´Ã£Ìé¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î100¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¸«»ö5´§¤òÃ£À®¡£¡Ö¹¬¤»¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î4´§¤Ï½çÅö¤ËÀ©¤·¤¿¤¬¡¢5´§ÌÜ¤Î800¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤¬ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤À¤Ã¤¿¡£Âè1±Ë¼Ô¤ÎÅèÅÄ¤Ï¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¡¢ºÇ½ª±Ë¼Ô¤ÎÏ¡¾Â¤ÏËÜÍè¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£¡Ö8·Ñ¤Ï¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀë¸ÀÄÌ¤ê¡¢8ÈÖ¼ê¤Ç°ú¤·Ñ¤°¤È¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯7¿Í¤ò1¿Í¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÈ´¤µî¤ê¡¢ºÇÂç3ÉÃ14º¹¤òµÕÅ¾¡£1Ê¬44ÉÃ74¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥È¥Ä¤Î°ú¤·Ñ¤®¥¿¥¤¥à¤âµÏ¿¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£»à¤Ìµ¤¤Ç±Ë¤¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ì²Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿Â¼º´¡£º£ÅÙ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¡£¥ê¥ì¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¡£ÃæÂçºÇ¶¯¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¡£1¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÀäÂÐ¤Ë³Í¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë±Ë¤°·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤·¡¢¹¬¤»¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£