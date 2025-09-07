歌手の大黒摩季（55）が7日、自身のインスタグラムを更新。弟の死去を報告した。

大黒は「どうして」と題し、「どうして私から大切な者を奪うのか どうして私が代わってやれないのか」と長文をつづり、「昨日9／6のam2:31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と訃報を伝えた。

大黒によると、礼騎さんは「8／30札幌hitaruでのライブに家族で来て いつになく喜び楽しみ 珍しく丸ごと褒めてくれた可愛い笑顔と昔を思い起こさせる様な照れ隠しの毒舌で元気一杯 次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし、娘達と嫁と家族で朗らかに過ごし空港まで送ってくれて ほっとしていたものをそれから3日と経たぬ9／3の夕方、再び脳出血で救急搬送されました」と経緯を明かした。

礼騎さんは21年に「椎骨動脈乖離」を発症したといい、「死の淵を彷徨い奇跡的に生還してから 今を大切に体を何より気づかって、リハビリも頑張り抜き、hitaruでは仲間達とゴルフに行こうと盛り上がれるほどPHOENIXの如く復活していたのに今回は全く別個所で右被殻出血により脳の中心部の動脈から出血し、脳幹までも損傷したことから運ばれた時には既に瞳孔反射も無く、全身の機能も低下していましたが、心臓だけは『俺は生きたい』と言わんばかりに強く心拍を保っていました」と容体を報告した。

「だからあらゆる延命治療を施し生命を維持できたなら二度目の奇跡を信じまた一歩ずつ治療してゆこうと」と願い、「家族、近しい仲間達とエネルギーを注ぎ続けましたが最後の山を越えようという昨日の未明、その心臓は力尽きあっという間にリズムを無くし父母のいる天に召されました」と報告。「幸い私とお嫁さん、娘たちは最後の最後まで死神と闘った礼騎の勇姿を看取り どれだけ愛してるかを伝えることはできました」と家族に見守られて旅立ったことを明かした。

最愛の弟を失い、「あまりの突然のことに翻弄され、でも奇跡を信じていたので礼騎とご縁のある方々へのお知らせが今となってしまい申し訳ありません」と詫び、「お一人お一人に伝え礼騎の眩しい奮闘物語を直接お聞かせしたかったのですが心の余裕なくこの場で一括させていただくこと、どうかお許しください」と理解を求めた。

最後に「これまで礼騎に沢山の思いと期待、ご尽力をいただきました全ての方々へ 弟と家族に代わり心より深謝申し上げます」と感謝の言葉をつづった。