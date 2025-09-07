老後の貯蓄は9700万円「子どもは授からず、幸か不幸かお金だけは貯まる一方」66歳男性の年金生活
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、佐賀県在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（65歳）、母（89歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：佐賀県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の現預金：9000万円、リスク資産：700万円
これまでの年金加入期間：厚生年金440カ月、 個人年金保険25年
老齢厚生年金（厚生年金）：8万1600円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険87万7000円（年額）
年金以外の収入：株の配当16万円（年額）、不動産収益60万円（年額）
配偶者の年金や収入：年金6万円、個人年金保険80万円（年額）
支出：24万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「子どもは授からなかったためか、幸か不幸かお金だけは貯まる一方です。夫婦の公的年金だけで生活は普通にできるし、不動産収益などは全て貯蓄。親が建てた築40年の家は数年前にリフォームをしたので全くお金がかからない。特に節約しているつもりはないが、趣味は散歩、 図書館 、テレビでお金の使い道を日々考え中」と語っています。
「夫婦共に45年フルで働いた事でたくさん貯蓄できた。株や不動産の運用も確実に収益化し貯蓄」をして備えてきたといいます。
実際に年金生活を迎えた今考えてみても、老後資金はやはり「4000万円」程度でいいと感じているそうです。
「普段は公的年金だけで不自由なく暮らせるので、旅行や趣味に夫婦で各1000万円ずつ、介護費用に1000万円ずつで計画通り計4000万円でちょうどよかった。不労所得もあるので貯蓄はできる計算です」とあります。
「現役で働いている頃からお金を使わない生活が当たり前だった。ねんきん定期便でおおよその夫婦の年金額が分かっていたため、生活費を余裕をみて計算してお小遣いで調整していた。リタイア後も全く違和感なく年金生活に突入できた」のがよかったと語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「健康に生活できる最低限の食費だけは絶対に節約しないでほしい。今を楽しむためにお金を使うのか、不安を払拭（ふっしょく）するために資金を貯めるのかのバランスは年単位で家族会議で決めて、できるだけストレスのない計画を立てましょう」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
